Basket serie b. Lorenzo Brighi ancora capitano dei Baskérs

Sembrava solo una formalità, ma nella giornata di ieri è arrivata la prima conferma: Lorenzo Brighi sarà il capitano dei Baskérs Forlimpopoli anche nella stagione 2025/26 che vedrà la formazione artusiana ai nastri di partenza del campionato di serie B Interregionale. Dopo quattro stagioni tra C Gold e C Unica sempre oltre la doppia cifra di media (quasi 14 a partita nell’ultimo campionato), Brighi sarà faro e riferimento dentro e fuori dal campo anche nel prossimo anno, nella prima stagione della storia cittadina in un campionato nazionale.

La volontà della società sarebbe quella di confermare il maggior numero possibile dei protagonisti della passata stagione, per ripartire da uno zoccolo duro e andare a caccia della salvezza.

Intanto, ieri è arrivato anche l’annuncio del ritorno di Matteo Merenda nello staff della società forlimpopolese: già viceallenatore della prima squadra dal 2021 al 2023 con Alessio Agnoletti, l’ex Ca’ Ossi sarà chiamato a ricoprire un ruolo di riferimento nel settore giovanile artusiano.