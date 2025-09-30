Acquista il giornale
Basket serie b: lucca ha espugnato il palaestra (69-84). Debutto amaro per la Sba di Fioravanti

Inizia con una sconfitta il terzo campionato di B interregionale consecutivo per la Scuola Basket Arezzo. Domenica, Lucca ha espugnato...

di LUCA AMOROSI
30 settembre 2025
Inizia con una sconfitta il terzo campionato di B interregionale consecutivo per la Scuola Basket Arezzo. Domenica, Lucca ha espugnato il PalaEstra con il punteggio finale di 69-84, oltremodo severo con la squadra di coach Fioravanti, che si è fatta apprezzare restando in partita per oltre trenta minuti prima di capitolare al cospetto di una tra le favorite al salto di categoria. I ritmi sono stati subito alti fin dal primo quarto, che gli ospiti chiudono in vantaggio 22-23. Nel secondo, le percentuali al tiro calano e prevalgono le due difese: all’intervallo lungo Lucca è avanti di tre lunghezze (37-40).

Al rientro dagli spogliatoi Lucca allunga con le triple di Pichi ma la Sba non si arrende e riesce persino a superare gli avversari grazie a un libero di Lemmi prima della terza sirena (58-57). L’ultimo quarto inizia con un break di Lucca che Toia prova ad arginare riportando i suoi a -3 (63-66). La squadra di Fioravanti però è in riserva, perde lucidità e Lucca ne approfitta con un Dubois che segna i punti che scavano il divario finale.

