Basket - Serie "B» maschile interregionale. Bcl non teme più la "bestia nera». Sbancata Arezzo alla prima gara

AREZZO

69

BCL

84

BASKET AREZZO: Francesconi, Toia 14, Pieri 8, Lemmi 10, Marcantoni, Corradossi 21, Rapini 9, Cazzanti, Pelucchini 5, Vagnuzzi 2. All.: Fioravanti.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Valentini 11, Drocker 7, Donati, Genovali Del Debbio, Dubois 15, Barsanti 8, Simonetti 3, Del Debbio 8, Binelli, Pichi 19, Trentin 13, Cirrone. All.: Olivieri.

Arbitri: Barbarulo e Collet.

Note: parziali 22-23, 37-40; 58-57.

AREZZO - Buona la prima. Esordio vittorioso all’avvio del campionato di serie "B" interregionale per Basketball Club Lucca che sbanca Arezzo, in un match temuto, visto che gli orafi, fino a qualche stagione fa, erano davvro la "bestia nera" dei lucchesi. La memoria va a quella serie di play-off in cui Arezzo vinse tre gare in fotocopia, tutte di uno o due al fotofinish, all’ultimo tiro e dopo rimonte clamorose, anche sotto di una ventina di punti. Poi Lucca ha saputo, soprattutto nelle ultime stagioni, scrollarsi di dosso le paure e i timori, battendo gli orafi anche nettamente. Ed è successo anche questa volta.

La partita si decide all’inizio del quarto periodo. Un match equilibrato, 58-57 avanti Arezzo al 30’ e prima di allora sempre gara molto aperta. Il quarto periodo viene "spaccato" con un parziale di 9-0 che riporta la truppa di Olivieri, nell’occasione in uno sgargiante completo rosso da trasferta.

Il basket è sport matematico: in una sfida punto a punto, prendere un vantaggio di 8 punti, si è rivelato decisivo. Si è deciso tutto lì. La formazione di casa non trova la via del canestro nei primi 3’ dell’ultimo segmento di gioco; poi una tripla di Pelucchini accorcia le distanze: 61-66 al 34’. Nel finale si fa sentire anche la fatica. E’ la prima partita ufficiale, dopo le amichevoli estive.

I locali sia riavvicinano, 63-66, ma un gioco da quattro punti (canestro più fallo) di Dubois (che sbaglia il libero che, però, viene convertito in canestro), riportano la franchigia del presidente Benigni: prima a + 8, poi a + 10, sul punteggio di 63-73 al 36’. Arezzo non molla, ma nemmeno Bcl: 66-75 al 37’. Esultano i numerosi tifosi lucchesi presenti sulle gradinate del palasport "Mario Agata". L’impresa è vicina. Il vantaggio supera anche la doppia cifra: 66-77. I locali si affidano soltanto alle triple: 69-77 al 38’. Barsanti e compagni, però, resistono, precisi dalla lunetta, concentrati in difesa: 69-81 a 91 secondi dall’epilogo. Addirittura il successo arriva ad assumere i contorni di una... goleada, mutuando il termine dal calcio, con una tripla di Dubois: 69-84 a 44 secondi dal termine. E sarà anche il punteggio finale. Soltanto 12 punti concessi nell’ultimo quarto agli avversari ed un gap che potrebbe servire a livello di differenza canestri.

Un successo ottenuto con personalità e che fa cominciare bene la stagione alla truppa di coach Olivieri che può lottare per salire in "B" nazionale. Anche se è presto per sbilanciarsi. Non sarà facile per le altre imporsi ad Arezzo.

Domenica prossima l’esordio casalingo, con la gara contro Empoli, alle 18, al "Palatagliate". Poi la trasferta di Genova, sabato 11 ottobre.

Massimo Stefanini