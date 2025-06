Basket - Serie "B» maschile interregionale. Bcl in "B» nazionale?. Ipotesi ripescaggio

Si saprà entro il 1° luglio, dalla Federazione, se ci saranno posti liberi in "B" nazionale. L’eventuale ripescaggio di Bcl di coach Olivieri (ha un contratto biennale e ha lavorato bene, quindi è confermato), dopo la sconfitta in finale play-off della cadetteria interregionale contro Quarrata, dipende da molti fattori.

In primis dalla società biancorossa. Bisognerà capire (sono previste diverse riunioni del board dirigenziale), se il club del presidente Benigni vorrà approfittare dell’opportunità che potrebbe nascere in caso di società che non riusciranno ad iscriversi. La "B" nazionale 2025-2026 era prevista, in origine, con due gironi da venti squadre. Ci saranno tutte e quaranta? E’ molto probabile di no. Il 7 luglio, termine per le iscrizioni, Bcl potrà, intanto, registrarsi nella stessa categoria affrontata in questo campionato appena terminato. Gli organi federali, in quella data, sapranno quante formazioni mancheranno.

Partiranno, così, le richieste. Lucca, se deciderà di accettare, avrà, poi, tempo per adempiere a tutti gli obblighi burocratici, come la fidejussione e l’ingresso nel torneo superiore. Ecco perché questi giorni diventano cruciali. Sì, perché il consiglio direttivo deve farsi trovare pronto. Magari non ci saranno posti oppure altre compagini avranno migliore posizione nella graduatoria dei ripescaggi, anche se le seconde classificate dovrebbero avere la precedenza. In quel caso sarà "B" interregionale. Ma, dai rumors, le caselle vacanti ci saranno. Non ci sono più compravendite del titolo sportivo. Solo fusioni per incorporazione. E, allora, l’unica strada è accettare, se verrà, la proposta federale della categoria superiore. I dirigenti lucchesi dovranno decidere, in quel caso, se ne vale la pena e calcolare il budget necessario.

Facendo il raffronto con il recente passato, in "B" nazionale ci sono fasce di club che spendono da un milione e 400mila euro ad un milione e 200mila. Ma c’è chi riesce, con 400-50 mila euro. A breve sapremo.

Mas. Stef.