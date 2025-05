Basket - Serie "B" maschile: play-off. Bcl si mangia il Riso e vola in semifinale

RISO SCOTTI

83

BCL

91

RISO SCOTTI PAVIA: Smith 16, Carpani, Bogunovic 18, Temporali, Hidalgo 23, Apuzzo 3, Manna 9, Avanzini 12, Lomele, Moro. All.: Cristelli.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Drocker 22, Lippi, Dubois 21, Barsanti 2, Simonetti 4, Tempestini 3, Del Debbio 27, Vignali 10 Trentin 2. All.: Olivieri.

Arbitri: Bavera di Monza e Pittatore di Torino.

Note: parziali 23-13, 42-33, 63-64.

PAVIA - Settanta punti in tre. Avevamo ribattezzato fattore "D" il duo Drocker e Del Debbio ai tempi della "B1" (sospesa per la pandemia nel 2020, ne rivendichiamo il... copyright). Adesso, però, è decisamente un... "3D". Si è aggiunto, infatti Dubois. Osservate il tabellino e capirete. Tutta la squadra su livelli stratosferici, Lucca chiude la serie 2-0 (nei play-in aveva vinto due volte Pavia) e conquista la semifinale per la "B" nazionale. Giocherà domenica 25 maggio, (se il "Palatagliate" sarà libero) contro una tra San Miniato o Arezzo, sempre con eventuale gara tre in casa, al meglio delle tre partite. L’altra semifinale sarà tra Quarrata, che ha fatto fuori la testa di serie numero uno, Oleggio (attesa alle finali Next Gen tra qualche giorno) e Borgomanero che ha prevalso 2-0 su Empoli.

La partita. Come era prevedibile, l’avvio in riva al Ticino è difficile: ambiente caldo e padroni di casa che lottano come i Longobardi che, in questa città, stabilirono la loro capitale. Avanzini, il solito Smith (ben arginato comunque) e Hidalgo per l’8-3 iniziale che, poi, si trasforma in 20-8. E’ Drocker, con Dubois, a scuotere i biancorossi che chiudono a meno 10 il primo quarto: un affare, vista la burrasca. Del Debbio e Tempestini diminuiscono il gap, ma di pochi… spiccioli. Fase caotica del match e all’intervallo lungo il distacco è sempre di 9. Coach Olivieri deve aver toccato le corde giuste, però, perché, alla ripresa, comincia una sfida totalmente diversa. Il terzo quarto vede un parziale di 31-21 per Barsanti e compagni. Del Debbio pareggia a quota 52 e, al 30’, c’è, addirittura, il sorpasso lucchese.

Nel quarto periodo inizia lo show del Bcl, con la franchigia del presidente Benigni che prova la fuga: 66-71. La truppa di Cristelli non molla: solita tripla di Smith per l’80-82; ma una tripla di Vignali è esiziale per i lombardi. Poi si aggiunge alla giostra anche Drocker per l’80-88. Game over. Pavia prova con il fallo sistematico, ma i lucchesi sono glaciali dalla lunetta.

Nella passata stagione il cammino si fermò ai quarti con Saronno: stavolta Bcl è tra le migliori quattro e con prospettive per salire ancora.

Massimo Stefanini