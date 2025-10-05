Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl con Empoli: Landucci out, Pierini in forse

Out Landucci. Pierini in forse. Esordio casalingo per Bcl che, oggi, alle ore 18, al "Palatagliate" (arbitri Marinaro di Cascina e Nocchi di Vicopisano), se la vedrà con Use Empoli che, alla prima giornata, ha debuttato con un successo su Casale. Anche Bcl ha cominciato con una bella vittoria, un blitz ad Arezzo, maturato nel quarto periodo.

Vincere è fondamentale per alimentare entusiasmo e fiducia, in vista della gara di sabato prossimo a Genova. Ma, prima, c’è da pensare a come superare oggi Empoli. Una buona squadra che da diverse stagioni sta facendo bene, qualificandosi sempre per i play-off e, in questo torneo, che si è presentata con acquisti di qualità come Sakellariou, Ciano, Cipriani, Soviero che, uniti ai veterani Leone e Rosselli, fanno diventare il roster ricco di talento.

Coach Valentino ha affermato che a Lucca sarà il primo vero test e che sarà fondamentale, per il team della Valdelsa, imporre il proprio gioco. Ciò che dovrà impedire la compagine allenata da coach Olivieri.

Si affrontano la terza (Empoli) e la quarta miglior difesa del torneo, anche se, queste rilevazioni statistiche, riferite ad una sola partita, lasciano il tempo che trovano. Preoccupano le due defezioni, poiché Landucci e Pierini sono tasselli determinanti nelle rotazioni. Ma bisognerà fare di necessità virtù.

Sarà fondamentale anche il supporto del pubblico che, oggi, potrà entrare gratis: come accaduto nelle passate stagioni (la prima di campionato in casa è a ingresso libero per tutti). Si spera in un massiccio intervento dei supporter biancorossi.

Ad Arezzo è piaciuta la personalità con cui la squadra lucchese ha cambiato marcia nel momento decisivo, dimostrando anche una buona preparazione fisica. Tutto ciò coniugato con la maturità nel capire il momento topico della sfida. Adesso si vuole replicare.

Olivieri presenta così la gara. "Empoli – ha detto il coach – è una squadra sempre molto competitiva. Ha cambiato molto durante l’estate ed è già a buon punto nel consolidamento della nuova identità. Sakellariou è un tiratore mortifero; gli altri esterni (Soviero, Cipriani e Ciano) garantiscono punti da penetrazioni e tiri dal perimetro. Il reparto lunghi, con i confermati De Leone e Tosti, danno filo da torcere sotto le plance. Rosselli è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, ancora supercompetitivo e perno di tutta la squadra empolese".

"Anche Paluzzi – conclude Olivieri – è da tenere sott’occhio, un’ala del 2005 molto versatile e dinamica. Per noi Landucci sarà ancora indisponibile. Gli altri ragazzi si sono ben allenati e sono pronti all’esordio casalingo".

Massimo Stefanini