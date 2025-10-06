Basket - Serie "B" maschile interregionale. Il Bcl cala la doppietta e vola al comando

Bcl

84

USE

68

BASKETBALL CLUB LUCCA: Valentini 6, Drocker 14, Donati, Genovali, Dubois 5, Barsanti 14, Simonetti 17, Del Debbio 5, Binelli, Pichi 14, Trentin 9, Cirrone. All.: Olivieri.

USE EMPOLI: Ciano 9, Ramazzotti, Sesoldi, Rosselli, Cipriani 17, Sakellarriou 19, De Leone 18, Marini, Tosti 2, Soviero, Paluzzi 3, Regini. All.: Valentino.

Arbitri: Marinaro e Nocchi di Pisa.

Note: parziali 17-8, 46-25, 73-48.

LUCCA - Seconda vittoria consecutiva in questo avvio di campionato per il Bcl che, al "Palatagliate", senza Landucci e Pierini, supera Use Empoli. Una brillante affermazione, mai in discussione, contro una buona squadra, praticamente spazzata via sin dall’avvio.

La squadra di coach Olivieri ha preso subito in mano le redini del gioco, doppiando gli avversari già nel primo quarto: 17-8 e 20-10. Quattro in doppia cifra, Simonetti e Pichi su tutti, ma vittoria di squadra. Ottime percentuali al tiro e controlli dei rimbalzi, anche offensivi, producevano un nuovo "strappo" nel secondo periodo: 35-19. Con un parziale di 6-2 la compagine della Valdelsa, ricuce parzialmente grazie a Ciano: 37-25.

Il team ospite sembra rinunciare al gioco in area, preferendo quello perimetrale; ma, quando le percentuali si abbassano, sono guai per la compagine allenata da coach Valentino. Sull’altro fronte sale in cattedra Dubois: 44-25 al 38’. Le "torri" Pichi e Simonetti dominano in paint area e, all’ultimo secondo del primo tempo, Valentini inventa un tiro impossibile in reverse per il massimo vantaggio del Bcl: + 19 all’intervallo, 46-25.

Si diverte il pubblico, accorso numeroso, con ingresso gratuito per tutti. Si riparte per la ripresa, con il cliché che non cambia. I padroni di casa orchestrano una difesa ferrea e producono fatturati difensivi con dividendi notevoli: 67-42 al 28’ e tripla di Barsanti per il 73-46 al 30’. Lucca in controllo totale e, nel quarto ed ultimo segmento di gara, gestisce l’ampio vantaggio: 77-57 al 35’. Olivieri ruota praticamente tutti.

Negli anticipi successi di Costone su Legnaia, di Crocetta Torino su Arezzo e di San Miniato su Gran Torino. Barsanti e compagni, con il successo su Empoli, prendono la testa della classifica, a punteggio pieno dopo 80’ di gioco, a pari merito con Costone, San Miniato e con la vincente dello scontro diretto tra Cecina e Virtus Siena. Senza dubbio un buon inizio. Sabato prossimo biancorossi in anticipo: giocheranno, infatti, a Genova, alle 19.

Massimo Stefanini