Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl oggi all’esame di Pavia da capolista

Con Tempestini e Vignali fuori causa e con Drocker non al meglio per l’influenza, l’obiettivo è, comunque, quello di mantenere la vetta. E’ questa la mission di Bcl che capeggia, a quota 20, con Oleggio (battuto in settimana da Quarrata) la classifica della seconda fase della serie "B" interregionale. E’ atteso oggi, ore 18 (arbitri Pittatore e Ferrero di Torino), dalla trasferta di Pavia, franchigia che, in passato, ha conosciuto la serie "A".

I lombardi, quinti con 12 punti, hanno perso in casa con Empoli alla prima giornata di questa seconda parte di torneo, ma, poi, sono andati a violare il parquet di Etrusca San Miniato. Le prime otto passano alla poule promozione. Una squadra tosta da affrontare quella della città che fu capitale del regno longobardo. In riva al Ticino ci sarà da sudare parecchio.

Jamal William Smith è, senza dubbio, il giocatore più pericoloso. Ala di 197 centimetri, molto fisica, ottimo tiro, classe 1992, passaporto olandese ma cresciuto nella NCAA, alla Tennessee University, con esperienze in Germania e Francia. Ma il roster è davvero ottimo, con i vari Bogunovic, Hidalgo, il capitano, Avanzini. Non ci sarà l’"ex" Genovese, in biancorosso in "B" nazionale nella stagione 2019-2020, quando il campionato fu fermato a marzo per la pandemia.

Quello che impressiona maggiormente di una squadra come Pavia è il numero di tiri tentati: un divario esagerato che vede una somma su 22 partite fino a questo momento giocate di circa 5000 tiri per il Bcl e di poco superiore agli 8000 per Pavia: una media di quasi tre tiri al minuto. Cifre che, viste sulla carta come numeri assoluti, possono dare motivo di qualche preoccupazione.

Coach Olivieri fotografa così il match. "Pavia – afferma – è sicuramente una squadra costruita per fare bene. Hanno ottimi giocatori di grandi capacità offensive. Gli esterni Hidalgo, Carpani e Apuzzo sono tiratori micidiali. Bogunovic è molto talentuoso e può far male fronte e spalle. Avanzini, nello spot da ala grande, garantisce esperienza e qualità".

"Noi – conclude il tecnico – dobbiamo fare a meno di Tempestini e Vignali e, purtroppo, con Drocker che viene dall’influenza e non sarà al meglio. Siamo, comunque, motivati e pronti a giocarci la nostra partita".

Massimo Stefanini