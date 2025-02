Basket - Serie "B" maschile. Bcl scalda i motori per i play-off

Tanto fieno in cascina ed esordio sabato 15 febbraio, alle 21, a Gazzada Schianno, in provincia di Varese, contro la formazione del 7 Laghi, con un Drocker in più nel motore. Comincerà così l’avventura di Basketball Club Lucca nella seconda fase della serie "B" interregionale, denominata "Play-off in Gold".

La formazione di coach Olivieri, come già anticipato, incontrerà le sei qualificate dell’altra "Division, la "A", della "Conference" Nord-Ovest. Solo quelle. Non giocherà, quindi, con le varie San Miniato, Empoli, Costone Siena, Arezzo, Quarrata che ha incontrato in regular season. Dodici partite, tra andata e ritorno: le prime otto si qualificano per la fase ancora successiva. Tutto ciò portandosi dietro i risultati ottenuti nella prima parte.

Bcl entra nella seconda fase del campionato con 16 punti, dietro, di sole due lunghezze, ad Oleggio, la prima in classifica nel girone "A" della "Conference" Nord-Ovest, una delle favorite. Barsanti e compagni saranno davanti, per differenza canestri, all’Etrusca San Miniato, anch’essa a 16 punti. A seguire si trovano, a 10 punti: Pavia, Borgomanero e Costone Siena; poi Casale, Gazzada e Arezzo a 8 punti; Empoli e Tortona a 6; infine Quarrata con 4. Passano le prime otto: Lucca si trova già ad avere, sulla nona, ben otto punti di vantaggio che si traducono in quattro vittorie. Considerando che si giocano dodici gare, diciamo che i biancorossi dovrebbero davvero impegnarsi a fondo per mancare la qualificazione. Quindi prospettive ottime e la ricostituzione del tandem Del Debbio-Drocker che, nella serie cadetta nazionale, in era pandemica, fece faville.

Come detto, si parte a Varese il 15 febbraio, esordio casalingo il 23, contro il Derthona; il 2 marzo viaggio a Pavia, il 9 arriverà, invece, al "Palatagliate", Borgomanero e, giovedì 13 marzo, turno infrasettimanale contro Casale. Chiusura del girone di andata appena quarantotto ore dopo, il 15 marzo, ad Oleggio, la corazzata grande favorita, allenata dall’"ex" Michele Catalani. Poi scatterà il ritorno.

Massimo Stefanini