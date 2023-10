Basket - Serie "B» maschile. Bcl sconfitto a Cecina. Quattro espulsioni

CECINA

98

Bcl

87

CECINA: Milojevic 17, Bertini, Mazzantini 6, Bruci, Carlotti, Bruni 8, Pistillo 15, Turini 28, Pistolesi 3, Della Ave 2, Pedroni 19. All.: Da Prato.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 3, Burgalassi 12, Lenci, Lippi 10, Barsanti 8, Tempestini, Del Debbio 20, Trentin 9, Barbieri, Simonetti 21, Pierini 4, Rinaldi. All.: Olivieri.

Arbitri: Nocchi e Barbarulo.

Note: parziali 22-13, 49-37, 69-62; espulsi Olivieri per doppio tecnico, Pedroni, Pierini, Barbieri e il ds lucchese Vangelisti.

CECINA - Quattro espulsi. Pedroni per Cecina per aver spinto Barsanti a terra mentre era girato (in precedenza lo stesso giocatore cecinese aveva tirato addosso al capitano biancorosso la palla); per BCL: Barbieri (entrato in campo per chiedere spiegazioni), Pierini (che tentava di fare da paciere) e il direttore sportivo Vangelisti che voleva sottolineare che erano entrati anche altri giocatori labronici nel rettangolo e che, quindi, avrebbero meritato la medesima sanzione.

Oggi la decisione del giudice sportivo. Se Pierini e Barbieri avranno una sola giornata, si potrà congelare la squalifica pagando la multa. Fischiati anche sei falli tecnici contro Lucca. Un finale a dir poco nervoso (eufemismo gigantesco) quello dell’anticipo di Cecina dove la squadra di coach Olivieri rimedia la seconda sconfitta stagionale, dopo tre vittorie di fila.

L’avvio è di marca locale; Cecina gioca meglio nel primo tempo, con un super Turini: + 9 alla prima pausa, anche + 14 nel secondo periodo. Bcl che tira con un misero 417 da tre. Ma, nella ripresa, comincia la rimonta lucchese, con Del Debbio e Simonetti super. E qui partono le recriminazioni. Infatti i numeri sono dati oggettivi: 40 liberi concessi ai padroni di casa (di cui 17 negli ultimi minuti, quando Cecina ha segnato solo dalla lunetta), contro i 23 dei biancorossi. Senza contare che, sul punteggio di parità, Simonetti va per la schiacciata del sorpasso e viene spinto: niente fallo e slum dunk sbagliata e due punti sicuri persi. Poi il finale convulso. Mercoledì di nuovo in campo, alle 17, al "Palatagliate", contro Virtus Siena.

Massimo Stefanini