Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl vuole riprendere subito il cammino

Dopo la sconfitta di Pavia, Bcl ha di fronte due partite consecutive in casa in tre giorni: questa sera, alle 20.30, al "Palatagliate" – ingresso gratuito per le donne (arbitri Russo di Firenze e Baldini di Castelfiorentino) – contro College Borgomanero; e, poi, mercoledì 12, nel turno infrasettimanale, sempre alle 20.30, in via delle Tagliate giungerà Junior Libertas Casale (da non confondere con il nome della formazione piemontese di calcio degli anni settanta del precedente secolo).

Trascorsi questi 80 minuti, sarà quasi terminato il girone di andata di questa seconda fase "In Gold" della serie "B" Interregionale e si potranno fare i primi conti. I biancorossi sono secondi, con due vittorie, più quelle della prima fase con le rivali già incontrate nella regular season. A quota 20, con due successi, Barsanti e compagni toccherebbero quota 24. Si qualificano per i play-off promozione le prime otto: adesso il vantaggio sulla nona è di dieci punti. Fra due giornate mancheranno, poi, altre sette partite, quattordici punti (la vittoria, come si sarà capito, in questo sport vale sempre due); quindi Bcl molto vicino alla qualificazione matematica. Ma tant’è. Un passo alla volta, come raccomanda sempre coach Olivieri che dovrà fare a meno a lungo di Tempestini.

Si comincia stasera con Borgomanero (cittadina in provincia di Novara, tra la Valesia e la Valdossola, vicina al Lago d’Orta) che ha ha ottenuto ottimi risultati a livello giovanile, come le finali nazionali Under 19, ad esempio. Il nome College? Oltre venti ragazzi in foresteria provenienti da tutta Italia. Eppure il club ha conosciuto anche la serie "A", con l’era dello sponsor Cimberio, una quindicina di anni fa. Poi la "mission" è diventata la rifondazione del settore giovanile: obiettivo raggiunto.

I piemontesi in classifica sono al quarto posto, con 14 punti, in piena lotta per entrare nelle otto che si qualificheranno, come detto, per la poule promozione. Comanda Oleggio con 22 punti; poi Lucca e San Miniato 20, Borgomanero e Pavia 14, Arezzo 12; poi la bagarre per gli ultimi posti disponbili, con Quarrata, Empoli, Costone Siena e Casale, tutte a 10. Chiudono Gazzada (7), Laghi a 8 e Derthona a 6.

Bcl ha ottenuto due vittorie nette con le ultime due della classe e un ko a Pavia. Adesso è necessario rimettersi in corsa.

Massimo Stefanini