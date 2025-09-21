Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl battuto da Tarros nell’ultima amichevole

BCL 77TARROS 85

LUCCA - Si interrompe la striscia di successi del Bcl nelle amichevoli prestagionali. A meno di 48 ore dal test vinto su Empoli (dopo i successi su Spezia e Piombino) è arrivato il secondo ko, dopo quello con Pielle Livorno in avvio della fase precampionato. La sconfitta è arrivata nel secondo scrimmage contro Tarros Spezia, franchigia di "B" interregionale come i biancorossi (martedì presentazione delle nuove divise da gioco).

Una gara stile montagne russe, con Bcl dominante in avvio, poi in difficoltà nel secondo tempo. E’ un inizio al fulmicotone per Barsanti e compagni: 24-12 al 10’. Tutto pare semplice e facile; al riposo lungo sul tabellone si legge 47-36, ma, come detto spesso, la Tarros Spezia è squadra tosta, difficile, che ha sempre dato filo da torcere ai biancorossi. E, infatti, i liguri piazzano un parziale a loro favore di 22-8 per il 55-58 al 30’.

Nell’ultima frazione l’intensità si alza, il Bcl prova a farsi sotto nuovamente per riprendere le redini del gioco in mano, ma la Tarros Spezia è più che in fiducia e mantiene l’inerzia in un finale con continui ribaltamenti di fronte. La truppa di coach Olivieri, però, paga dazio alla stanchezza.

A fine partita Olivieri è deluso, ma con le idee molto chiare dà la sua interpretazione su quanto si è visto sul parquet. "Chiudiamo – afferma il coach – il ciclo di amichevoli con una prestazione a due facce. Nei primi due quarti ci sono stati larghi tratti dove abbiamo espresso un buon gioco di squadra e fatto ottime collaborazioni in attacco e in difesa. Di contro, nel secondo tempo, siamo crollati mentalmente e fisicamente e abbiamo subito il gioco di Spezia. Troppi alti e bassi hanno costellato la nostra prestazione. I carichi di lavoro sono molto pesanti e i quintetti, a volte sperimentali per gestire il minutaggio, sono parte delle cause di questa continua altalena. Ciò non giustifica i cali di rendimento così evidenti nei quaranta minuti".

"La cosa positiva di queste cinque settimane trascorse – conclude Olivieri – è sicuramente la grande mole di lavoro fatta con tutti i giocatori che stanno entrando in forma".

Da domani si parlerà solo di campionato. L’appuntamento è fissato per il 28 settembre, con la prima giornata, ad Arezzo.

Massimo Stefanini