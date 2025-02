Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl cerca altri due punti per ripartire forte

Ultimo giorno di scuola, ma con ancora un... compito in classe. Questa sera, alle 18, al "Palatagliate", Bcl, già qualificato per la seconda fase, affronta Arezzo che, invece, cerca di entrare tra le prime sei. Il match ha, comunque, un’importante valenza anche per il Bcl: l’attuale punteggio guadagnato ad una giornata dal termine di questa prima parte lo vedrebbe entrare nella prossima fase a pari merito e in prima posizione con l’Etrusca San Miniato e con Oleggio, tutte, oggi, a quota 14 punti. Ma, se ormai per l’Etrusca San Miniato non ci sono più possibilità di acquisire nuovi punti, per il Bcl e Oleggio la possibilità c’è e, nel caso i biancorossi vincessero e Oleggio perdesse con Pavia, i biancorossi si troverebbero da soli al comando della nuova classifica, con 16 punti. Ma non sarà facile, Arezzo cercherà la vittoria in ogni modo. Del resto Barsanti e compagni si ricordano ancora dei tre ko contro gli orafi nei play-off.

"La gara deve diventare l’ennesima tappa del nostro cammino di crescita – spiega coach Olivieri – . Arezzo viene sicuramente per fare bottino pieno e, quindi, dovremmo stare molto attenti. Toia, Buzzone e Bischetti sono tre esterni molto temibili. Con l’innesto di Dal Pos ha aggiunto ancora più pericolosità dal perimetro. Lemmi e Prenga garantiscono energia e fisicità sotto canestro. Dalla panchina Iannicelli e Kader danno sempre il loro contributo positivo".

"Sarà fondamentale – aggiunge Olivieri – arginare il pick and roll di Toia e difendere forte su Buzzone. Dal canto nostro le motivazioni per fare bene sono molteplici. Ma la più importante è quella di consolidare il nostro gioco e di regalare una prestazione di ottimo livello al nostro pubblico". L’ultima di campionato coincide anche con il "Basket Day", una giornata di sport e sociale, realizzata insieme alla Croce Verde di Lucca. Una giornata in cui gli abbonamenti e le varie tessere per accedere alle partite vengono messi da parte e si può entrare solo pagando un regolare biglietto d’ingresso; naturalmente tutti gli Under 18 potranno entrare gratuitamente come sempre.

Sarà un momento importante, in cui volontariato, assistenza sociale e sport si uniscono per dare vita ad un unico soggetto che ha, come obiettivo principale, l’attenzione alla salute e al sostegno della popolazione lucchese.

Massimo Stefanini