Basket - Serie "B» maschile interregionale. Bcl vince: play-off ora aritmetici. Biancorossi a caccia della vetta

BCL 71COELSANUS SETTE LAGHI 52

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 8, Brugioni, Drocker 9, Lippi 2, Dubois 5, Barsanti 9, Simonetti 16, Del Debbio 11, Vignali 9, Pierini 2, Candigliota, Trentin. All.: Olivieri.

COELSANUS SETTE LAGHI GAZZADA: Aliverti, Cassinerio 2, Mina 5, Tannoia 11, Presenato 15, Veronesi, Pisoni, Dell’Acqua, Dagri 5, Gaye 7, Lovato 7, Tenconi. All.: Bianchi.

Arbitri: Barbarulo e Parigi di Firenze.

Note: parziali 18-13, 39-20, 54-39.

LUCCA - Bcl bissa il successo dell’andata e ottiene già un esito certo: la qualificazione matematica ai play-off per la promozione in "B" nazionale. La Olivieri band raggiunge i 26 punti in questa fase denominata "In Gold" e la nona, chiunque essa sia (passano le prime otto) non potrà raggiungere quella quota. Gara senza troppa storia, con il team che detiene il miglior attacco del torneo, quello biancorosso, che stavolta si è distinto in difesa, concedendo solo 52 punti agli avversari.

La sfida è durata praticamente un periodo, il primo, caratterizzato da un certo equilibrio. Poi, con parziale da 21-7 nel secondo, Barsanti e compagni prendono il largo e, all’intervallo lungo, i varesini sono già doppiati: 39-20.

Nella ripresa il cliché non cambia. Al 30’ il successo è in ghiaccio e, nel quarto segmento, c’è anche il massimo vantaggio: 57-33 al 34’. Da lì in poi è accademia o,se preferite, garbage time, come dicono di là dall’oceano.

Prossimo appuntamento, sabato 29 marzo, alle 18, con la trasferta a Tortona, contro Gulliver Derthona. Per provare a scalare anche il primo posto: Oleggio ha perso ad Arezzo; ha vinto, invece, San Miniato.

Mas. Stef.