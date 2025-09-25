Basket- Serie "B» maschile interregionale. Bcl: ecco le nuove maglie in stile "retrò»

Ormai è diventata una tradizione. Per il terzo anno il Bcl si è ritrovato nel salone auto della concessionaria Audi Center Terigi (foto), dove ha presentato quelle che saranno le maglie che la prima squadra indosserà nel campionato di serie "B" interregionale 2025-’26.

La nuova divisa ha uno stile vagamente retrò, tornato di gran moda nel mondo del basket (anche nelle categorie superiori) e con riportato sullo sfondo un simbolo caro a tutti i lucchesi: sulla canotta è, infatti, raffigurato il famoso labirinto di Lucca, posto, nella realtà, su una colonna a destra del porticato del duomo di San Martino. Un richiamo forte alla territorialità del Bcl, molto apprezzata anche dai suoi sostenitori, come, appunto, la famiglia Terigi.

Completato il ciclo delle amichevoli, adesso coach Olivieri e i suoi giocatori sono già concentrati sull’esordio in campionato, in trasferta, ad Arezzo. Dopo la finalissima perduta contro Quarrata alcuni mesi fa, si punta di nuovo a fare un bel torneo e, magari, centrare la promozione in "B" nazionale tanto attesa. E’ rimasto tutto il blocco storico di giocatori, con l’aggiunta di due tessere fondamentali per far quadrare il mosaico: il play Valentini e il lungo Pichi.

M. S.