Basket serie b maschile. Tarros, c’è l’insidia Don Bosco. A Torino caccia ai punti-salvezza

La Tarros va a Torino dove soltanto due turni fa ci ha lasciato le penne la Mens Sana Siena. Dunque massima attenzione e soprattutto concentrazione in casa della Tarros Spezia che vuole e deve proseguire sulla strada intrapresa in questo avvio di playout. Don Bosco Crocetta Torino è una formazione giovanile, l’Under 19 Eccellenza della prima squadra del capoluogo torinese che milita in A2 con in aggiunta solo due senior nel roster, l’ala-pivot Andreutti e la guardia Pasqualini; i piemontesi partiti in testa alla classifica dei playout (dopo aver battuto Sana all’esordio) hanno poi subìto lo stop nell’infrasettimanale a Castelfiorentino, perdendo di quasi 30 punti contro una squadra priva di Corbinelli e con Ciano out per infortunio già nel 2° quarto. Insomma si sta delineando e confermando quella che era più di un ipotesi alla vigilia di questa seconda fase e cioè come il girone toscano fosse qualitativamente più attrezzato di quello lombardo-piemontese: su 12 partite fin qui disputate ben 10 sono state appannaggio delle squadre che provengono dal girone della Tarros.

Ed allora proprio per evitare brutte sorprese in un testa a testa per arpionare una delle prime 3 posizioni che valgono la salvezza matematica, i ragazzi di coach Marco Mori non possono permettersi passi falsi ma anzi incrementare il proprio bottino in classifica. "Torino è una squadra composta per lo più da Under 19 – dice il ds Maurizio Caluri, ragazzi validi che si esaltano soprattutto se la gara viaggia sul filo dell’equilibrio. Mens Sana ci ha lasciato due punti e noi non possiamo permettercelo". Palla a due alle 19 al Pala Ballin con direzione di gara affidata a Elia Rigon di Bellinzago e Simone Quattrocchi di Galliate.

Gianni SalisNella foto: Niccolò Steffanini