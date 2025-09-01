Basket serie B: mercoledì si torna in campo con la Virtus Imola. Adamant, sei in doppia cifra nell’amichevole con Vicenza

L’Adamant può sorridere per i progressi mostrati nell’amichevole di sabato pomeriggio a Vicenza, vinta dai biancazzurri col punteggio di 85-92 (parziali 18-27; 21-21; 23-21; 23-23). La truppa di Benedetto nel complesso è sembrata più pronta degli avversari soprattutto sul piano fisico, anche se la sfida – dopo un primo quarto tutto appannaggio degli estensi – è stata sempre equilibrata. Ferrara può essere soddisfatta del suo attacco, che ha prodotto tanto nell’arco dei quaranta minuti, e come normale che sia ha ancora diversi aspetti da limare in difesa, ma l’atteggiamento è stato quello giusto e contro una pari categoria il test si può considerare superato.

Bene i nuovi, Pellicano su tutti, presente su entrambi i lati del campo e miglior realizzatore dei suoi con 18 punti, frutto di un 100% al tiro dall’arco (3/3); in doppia cifra anche Santiago, autore di 14 punti e decisamente in crescita rispetto alla prima uscita con Cento, un sempre più effervescente Tio (13 per lui oltre a 11 rimbalzi), Renzi e Solaroli (13 per entrambi). Risposte confortanti anche da Sackey, che potrà recitare un ruolo importante dalla panchina, dando energia ed atletismo nei minuti in cui Renzi dovrà rifiatare in panchina.

Insomma, per l’Adamant il bicchiere fin qui è mezzo pieno, certo è ancora preseason, ma la squadra – forte di un gruppo consolidato dallo scorso anno e di innesti mirati – sembra già a buon punto nel suo percorso di crescita, che dovrà continuare da qui al 21 settembre, data dell’esordio in campionato contro Livorno. Ora altri tre test contro squadre di B Nazionale: mercoledì 3 contro Virtus Imola (ore 18 alla Bondi Arena), sabato 6 contro Vicenza e sabato 13 contro Fidenza (sempre alle 18 al palasport).

Il tabellino dei biancazzurri a Vicenza: Dioli 4, Bellini 2, Sackey 10, Renzi 13, Pellicano 18, Ebeling, Santiago 14, Tio 13, Solaroli 13, Casagrande 5.

