Basket Serie B Nazionale. San Giobbe, avanti così!. Zanco: "Grande gruppo»

Umana, il bicchiere è mezzo pieno. Queste le impressioni dopo il buon test che ha inaugurato una stagione che vuole essere importante. La San Giobbe Chiusi è scesa in campo contro la Pielle Livorno al PalaEstra di Arezzo e ha ben figurato, facendo vedere grandi cose in difesa e un attacco frizzante. Nonostante le assenze di Molinaro, Raffaelli e Moreno, tenuti precauzionalmente a riposo, tutti i Bulls scesi in campo hanno dato il proprio apporto, compresi i tanti giovani aggregati da settore giovanile.

A parlarne al termine della partita coach Nicolas Zanco. "Le impressioni sono sicuramente buone – ha dichiarato il capo allenatore dell’Umana Chiusi -. Stiamo lavorando tanto in palestra, stiamo cercando di costruire una mentalità vincente, di una squadra che ha voglia di lavorare e di guadagnarsi le vittorie, passo dopo passo. Un grande atteggiamento difensivo da parte dei ragazzi. Devo fare un plauso a Candotto che ha dovuto giocare in un ruolo non prettamente suo viste le assenze di Raffaelli e di Moreno. Però questo atteggiamento difensivo, partito da lui e poi proseguito dal resto della squadra, deve darci grande fiducia perché partendo dalla difesa, secondo me, questa squadra, ha delle ottime potenzialità in attacco per giocare insieme e divertirsi. I ragazzi stanno lavorando bene – ha proseguito coach Zanco -, molto forte nonostante l’inizio datato 11 agosto e il conseguente caldo del periodo. Questo è un gruppo che ha veramente voglia di impegnarsi ogni giorno e penso si sia già visto da questi primi minuti in campo. Anche i ragazzi più giovani aggregati oggi sono stati in campo, hanno giocato minuti importanti per la loro carriera e per la loro crescita e ci hanno dato una mano e sono stati bene sul parquet".

"Ognuno in questo momento – prosegue l’allenatore biancorosso – dando il suo contributo, sta mettendo il proprio mattoncino per aiutare la squadra ad arrivare pronta alla prima partita del 20 settembre, cioè l’esordio in campionato contro la Luiss Roma. Prossima settimana giocheremo tre partite. Contro La T Gema Montecatini mercoledì e poi il torneo casalingo contro Latina, Virtus Roma e Fabriano. Quindi una settimana ricca di impegni. Ci alleneremo sicuramente meno per la mole di partite – ha concluso coach Nicolas Zanco -, però speriamo di recuperare qualcuno dei giocatori acciaccati e continuare a costruire questa mentalità, trovando sempre più fluidità nelle situazioni di gioco, sia in attacco che in difesa".