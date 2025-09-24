Basket serie B Nazionale. Abbonamenti Virtus a quota 282. Team manager, forse tocca a Pasquato

Si avvicina l’esordio della Virtus, che domenica ospiterà la Ristopro Fabriano nella seconda di campionato. Le novità anticipate questa estate, legate al biglietto nominale, obbligano il club giallonero all’adeguamento delle operazioni di ingresso al PalaRuggi.

In primis, la biglietteria sarà aperta dalle ore 16, e sarà suddivisa in tre code, con l’intento di rendere più scorrevole possibile l’ingresso al palasport. I tifosi che dovranno comprare il biglietto per la partita con Fabriano avranno una fila, come pure i possessori dell’abbonamento e gli aventi diritto a un accredito.

A proposito degli abbonamenti, il dato ufficiale comunicato ieri dalla Virtus è di 282 tessere ‘staccate’, termine che lascia aperto un dubbio se siano tutte vendute o se in mezzo ci siano anche degli omaggi. Nel caso fossero tutte vendute, considerando che i prezzi andavano da 160 a 200 euro e che non comprende il derby, sarebbe anche un dato positivo.

Tornando a domenica, resta da capire come verrà gestito l’ingresso della tifoseria marchigiana, che sarà regolato anche attraverso le disposizioni della questura. Una ipotesi è che gli ospiti debbano entrare dalla piscina, ma dipenderà anche dal numero di sostenitori in arrivo.

Restando in ambito Virtus, c’è una voce che riguarda un grande ex: Raffaele Pasquato. Sembra che il play triestino, che vestì la maglia giallonera prima in B2 con Giorgio Tampieri, poi in B1 con Lino Bruni e Gianni Zappi, potrebbe essere uno dei papabili a prendere il posto di team manager, attualmente vacante. All’indomani delle dimissioni di Monduzzi, il presidente Loreti ci dichiarò che le mansioni del team manager sarebbero state ridistribuite tra chi già era in società, ma aumentare l’operatività della struttura non può che essere visto positivamente.

Federico Boschi