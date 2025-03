Basket serie B Nazionale. Andrea Costa, sconti per la festa della donna

Arrivederci gare al mercoledì. Dopo la sconfitta con San Vendemiano o per l’Andrea Costa si è esaurito l’impegno con i tanti turni infrasettimanali. Ora solo sfide di domenica: fa eccezione il classico turno prepasquale programmato come da tradizione di venerdì). Numeri alla mano, una buona notizia per questa Up che nel computo totale delle gare infrasettimanali ha collezionato due vittorie (a Casale e al PalaDozza con Omegna) e sei sconfitte, lasciando dietro punti preziosi. Domenica al PalaRuggi arriva Monferrato e per l’Andrea Costa comincerà un’ultima parte di campionato con sfide decisive (derby il 23 marzo) e la necessità di raccogliere i punti necessari a mantenere tranquilla la classifica.

In occasione del match di domenica contro Monferrato, il giorno dopo l’8 marzo, la società offrirà una promozione speciale a tutte le tifose biancorosse che potranno assistere alla partita con uno sconto del 50 per cento sul prezzo del biglietto, per qualsiasi settore (offerta valida anche per le under).

l. m.