Basket serie B Nazionale, battuta a fatica la squadra di Forlimpopoli. Virtus Imola, primo sorriso. Ma c’è molto da sistemare

VIRTUS 85 FORLIMPOPOLI 80

VIRTUS IMOLA: Pollini 25, Kucan 14, Melchiorri 11, Mazzoni 8, Boev 9, Baldi 12, Sanviti 3, Castellino, Errede, Tambwe 3, Santandrea, Cosma ne. All. Galetti.

CHEMIFARMA FORLIMPOPOLI: De Cesaris, Rossi 10, A.Brighi 6, L.Brighi 8, Ruscelli 1, Sampieri 13, Vico 17, Apparuti, Zoli, Benzoni 4, Fin 6, M.Bracci 12, Guardigli 3. All. Tumidei.

Note: parziali 29-32, 22-17, 17-17, 17-14.

Il primo sorriso del precampionato della Virtus è a denti stretti, per non dire strettissimi. Troppe amnesie difensive, tanta confusione sull’altra meta del campo e un successo che arriva solo grazie a un ultimo quarto dove gli ospiti, volati sul 13-3 (Imola non segna un canestro per quattro minuti) si fanno rimontare con tutte le seconde linee sul parquet. In vista del torneo di Jesi e, soprattutto del campionato, serve uno step importante, ma fortunatamente il tempo non manca.

Sta diventando un incubo il primo quarto per la Virtus (assente Metsla), sempre troppo soft in avvio e costretta a incassare 32 punti anche da Forlimpopoli: un’esagerazione. Dopo una partenza firmata da un paio di buone iniziative di Mazzoni (8-2), gli ospiti mettono la freccia grazie a Sampieri e Grossi (16-23).

La Virtus si scuote, piazza un break di 8-0, ma è l’ex Gabriele Fin con una tripla a mandare i titoli di coda a pochi secondi dalla fine. Imola riparte bene (9-1) con Baldi e Pollini, più libero nel ruolo di guardia: le due triple del bresciano valgono il 9-1. Ma i Baskers ribattono grazie alle magie di Vico.

Coach Galletti è una furia, chiede esecuzione in attacco, e la tripla di Kucan in uscita dai blocchi vale il +7 (19-12). Il terzo quarto è contraddistinto da tanti errori e nel finale punto a punto sono cinque punti di Melchiorri a sigillare il punteggio sul 17 pari. Ci si aspetta un finale in crescendo di Imola, ma per quattro minuti i gialloneri ne combinano di tutti i colori, mentre Sampieri ispira il +10.

Il solito Pollini, di nuovo in tandem con Baldi, evitano una figuraccia ricucendo lo strappo con break di 14-1. Ma è ancora troppo poco.

Federico Boschi