Basket Serie B Nazionale. Chiusi, stasera amichevole contro la Gema Montecatini

Seconda amichevole di pre-campionato per l’Umana San Giobbe, la prima tra mura amiche dell’Estra Forum di Chiusi. Questa sera alle 18,30 amichevole contro la Gema Montecatini. Peraltro test match che si ripeterà anche il 6 settembre prossimo, ma in casa dei termali.

Per la squadra di coach Nicolas Zanco si tratta di un’occasione importante non solo per misurarsi contro un’altra diretta concorrente del campionato ma anche per confermare le buone indicazioni che sono arrivati dal primo scrimmage di sabato scorso, ad Arezzo, contro la Pielle Livorno.

La Gema Montecatini è una realtà molto ambiziosa del campionato di Serie B e, dopo la Coppa Italia vinta nella passata stagione, vuole alzare ulteriormente l’asticella. Anche per dimenticare l’amara eliminazione al primo turno dei dai playoff dell’anno scorso per mano di Mestre.

L’estate infatti ha sancito la separazione con coach Marco Del Re, al suo posto è arrivato Marco Andreazza, allenatore esperto e soprattutto vincente considerando la promozione conquistata con la Libertas Livorno due anni fa. Il tecnico si è portato dietro anche due fedelissimi che erano con lui a Livorno e cioè Andrea Bargnesi e Francesco Fratto, tra l’altro grande ex di giornata. Arrivati poi Kristofers Strautmanis, Michele Peroni e Gianmarco Gulini, a conferma della competitività che la Gema vuole avere in campionato.

Insomma, per la San Giobbe si tratta di un’amichevole non di poco conto considerando il valore degli avversari ed anche in vista del torneo quadrangolare che si svolgerà sempre a Chiusi sabato e domenica e che vedrà partecipare, oltre all’Umana, anche Fabriano, Latina e Virtus Roma. La società chiusina ha ufficializzato anche quello che sarà il nuovo capitano della squadra: Lorenzo Raffaelli (foto), un riconoscimento importante alla sua sesta stagione in biancorosso.