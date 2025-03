Basket Serie B Nazionale. Chiusi cade per la terza volta di fila. Roma ringrazia

CHIUSI 70 LUISS ROMA 72

CHIUSI: Si. Longetti, Criconia 10, Ceparano 2, Renzi 6, Sa. Longetti, Fall 4, Chapelli 6, Fazioli 5, Ius 2, Gravaghi 17, Raffaelli 8, Rasio 10. Allenatore Zanco. LUISS ROMA: Pugliatti 2, Rocchi 3, Bottelli 9, Villa 5, Fallucca 13, Pasqualin 9, Jovovic 7, Barbon, Cucci 16, Salvioni 8, Graziano. Allenatore Paccariè.

Arbitri: Valletta, Marianetti. Parziali: 15-25, 33-32, 55-48.

CHIUSI – Terzo ko consecutivo per la San Giobbe. Luiss Roma passa di misura al’Estra Forum (72-70) al termine di una partita con tanti colpi di scena. Per i Bulls sarà quanto mai salutare la settimana di pausa (Final four di Coppa Italia) per ricaricare le pile e recuperare energie, fisiche e mentali, spese in grande quantità in questo segmento di stagione. Avvio difficile: Luiss Roma avanti subito di sei lunghezze con Cucci che confeziona un gioco da tre punti, poi anche sopra di quindici quando Bottelli va a segno per il 24-9 ospite. Chiusi reagisce con due triple, la prima di Raffaelli, la seconda di Gravaghi (15-24). Ius accorcia per il -8 (19-27), con Roma che sembra avere per un attenuato la sua forza d’urto offensiva. Due liberi di Gravaghi completano un parziale di 7-0 con cui Chiusi torna a distanza abbordabile (24-29). Il solito Cucci, già a quota 11 punti, rimette nove punti di margine (24-33); Rasio si fa perdonare un tecnico segnando il canestro del -6, Criconia si sblocca con la tripla del -3 (31-34). Inizio di secondo tempo favorevole ai Bulls che si portano a +7 (49-42) con il canestro di Rasio (nella foto). Jovovic rimette i suoi a -3 (53-50), Gravaghi si prende la responsabilità di forare la retina dall’arco dei tre punti. Ancora Jovovic a tenere i suoi in linea di galleggiamento, tripla di Chapelli che sembra fondamentale (66-61), poi replica di Pasqualin (66-64). A quota 68 i Bulls si fermano mentre Roma, pur con un paio di errori dalla lunetta, trova con Fallucca il centro del sorpasso (68-69). Cucci a segno (68-71), Criconia accorcia dalla lunetta (70-71), Bottelli fa 1/2 a cronometro fermo, Gravaghi manca il canestro della possibile vittoria.