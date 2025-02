Basket Serie B Nazionale. Chiusi alla finestra. E’ stata rimandata la trasferta in Puglia

Inusuale domenica di sosta per la San Giobbe Chiusi. La partita della ventinovesima giornata in programma domani a Ruvo di Puglia è stata infatti posticipata a mercoledì 5 marzo (con palla a due alle 18,30) dopo la richiesta della società Crifo Wines, per permettere al suo giocatore Nicolò Isotta di rispondere alla convocazione nella nazionale svizzera, impegnata nelle qualificazioni contro Irlanda e Kosovo. Il prossimo impegno per i Bulls sarà ancora infrasettimanale, casalingo e contro una big del girone, perché all’Estra Forum mercoledì 26 (palla a due alle 20,30) arriva la Gema Montecatini, seconda in classifica. I termali arriveranno più ‘rodati’ alla sfida di mercoledì, perché nel frattempo domani scenderanno regolarmente in campo, tra le mura amiche del PalaCarrara di Pistoia, contro Sant’Antimo. Renzi e compagni vogliono vendicare il ko di Roseto maturato dopo un tempo supplementare.