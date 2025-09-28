Basket Serie B Nazionale. Chiusi piega i giovani di Reggio Emilia nell’ultimo test. Coach Zanco: "Ho visto una squadra concentrata e unita»

Si è chiusa con una vittoria contro l’Under 19 di Reggio Emilia la preseason dell’Umana Chiusi che, domenica prossima a Piombino, farà finalmente il suo esordio in campionato. 75-67 il punteggio finale del test disputato ad Anzola, nel bolognese; 22-21, 20-13, 18-15 e 15-18 i parziali dei 4 quarti. Per la cronaca, è stata la San Giobbe ad andare subito avanti, poi Reggio Emilia, rosicchiava e sorpassava a metà periodo iniziale. I lacustri non si scomponevano, reagivano e con grinta chiudevano il primo periodo avanti di una lunghezza sul 22-21. Al rientro in campo San Giobbe che restava in vantaggio e consolidava la propria posizione spinta dalla buona vena realizzativa di Gravaghi (da poco rientrato dal mondiale 3×3 in Cina) e dal sempre solido Rasio. Il margine si dilatava tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo. I Bulls, avanti di otto punti all’intervallo, si trovavano a ridosso dei venti nel terzo quarto. Reggio teneva botta dal punto di vista tecnico e soprattutto fisico, la partita restava frizzante e si avviava alla sirena finale con i Bulls che si imponevano per 75-67. Questo il tabellino di Chiusi: Chapelli 7, Raffaelli 4, Bertocco 4, Moreno 4, Gravaghi 22, Candotto 4, Petrucci 6, Natale 4, Rasio 20. Tenuto fuori dalle rotazioni Lorenzetti, a riposo per un’infiammazione al tendine d’Achille, e il lungodegente Molinaro, ancora in attesa di rientrare in gruppo. Proprio per questo, in settimana, la società chiusina potrebbe ufficializzare l’innesto Petrucci, da alcuni giorni in prova con la squadra di coach Zanco. "Ringraziamo Reggio Emilia, è stato un buon incontro. Usciamo da questa partita in maniera positiva e soddisfatta", il commento a caldo del ds della San Giobbe Matteo Martini che ha aggiunto: "Entriamo adesso nella settimana che ci conduce alla prima giornata di campionato, siamo positivi e guardiamo al futuro con entusiasmo". "Il testo contro Reggio ci può aiutare ad approcciare al campionato con la giusta mentalità – ha detto nel post gara coach Nicolas Zanco -. Nonostante qualche assenza e l’infortunio di Ciappelli, ho visto una squadra concentrata e unita che ha cercato l’intensità e la fisicità. C’è ancora qualcosa da migliorare – ha concluso – ma i segnali sono incoraggianti".

AF