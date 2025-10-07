Basket Serie B Nazionale. Chiusi esulta dopo il successo di Piombino. Zanco: "Dedicato a Chapelli»

È partita con il piede giusto la stagione regolare della San Giobbe che, a Piombino, ha centrato i primi due punti. Partita decisa al fotofinish dalla tripla di Bertocco, match-winner di giornata. "Sapevamo di avere di fronte una buona squadra, di grande energia, e di giocare in un campo caldo – ha commentato nel post-partita il coach Nicolas Zanco (nella foto) –. Eravamo a conoscenza del fatto che Piombino potesse fare fiammate importanti come è riuscita a fare nel finale. Noi avevamo probabilmente poca energia, un po’ per la mancanza di abitudine a giocare partite ufficiali ma anche l’assenza di Raffaelli, che ha avuto i crampi nell’ultimo quarto e mezzo, ha pesato. È stato un finale pazzesco che alla fine ci ha premiato – ha sottolineato Zanco -. Probabilmente per lo sforzo nell’arco di 40’, ma andiamo via con la consapevolezza di essere una squadra che è pronta per lottare e che deve sacrificarsi veramente ogni possesso e ogni giorno per arrivare ai risultati che si è prefissata. Il finale è stato veramente rocambolesco e un tiro da nove metri ci ha regalato la vittoria, però avesse vinto Piombino negli ultimi minuti non avrebbe rubato sicuramente nulla. So di avere una squadra che lotta – ha aggiunto il coach del Bulls -, però a volte anche qualche testa calda che va tenuta un pochino a bada. Sono stati bravi a venirmi dietro". La dedica della vittoria è andata ad Alessandro Chapelli: in conferenza stampa coach Zanco ha detto che il giocatore ha subito la rottura del legamento crociato la settimana scorsa e quindi salterà l’intera stagione. "Voglio dedicargli questa vittoria e tutto quello che faremo in questo campionato – ha detto Zanco -. Gli faccio l’in bocca al lupo per la pronta guarigione. Lo aspettiamo in campo con noi".