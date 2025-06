Basket serie B nazionale. Chiusi al lavoro per confermare l’ottimo Rasio

San Giobbe Chiusi alle prese con la costruzione del roster per la prossima stagione. L’intenzione della dirigenza è consolidare le basi della squadra uscita al secondo turno del play-in. In questo senso è una notizia positiva il fatto che sia a una fase molto avanzata la trattativa per il rinnovo del contratto di Lisandro Rasio; l’ala argentina, protagonista di un ottimo campionato, sarà con ogni probabilità uno dei punti di forza anche per i Bulls 2025/2026. La sua conferma, dopo quella di Raffaelli, garantirebbe una discreta base portante al futuro quintetto titolare. Ma ci sono anche altre due possibili conferme all’orizzonte, perché sono ben avviate anche le contrattazioni per mantenere in maglia biancorossa Chapelli e Gravaghi, altri due elementi di spicco della squadra della passata stagione. Soprattutto la permanenza di Gravaghi, autore di eccellenti prestazioni, tanto che era finito nel mirino di diversi club di categoria superiore, potrebbe costituire un punto di partenza fondamentale per il lavoro di coach Zanco e del suo staff.

A proposito di staff, lì invece ci sarà una mini-rivoluzione, perché sono destinati a cambiare entrambi gli assistenti di coach Zanco. Pancotto, per motivi personali, lascerà il suo ruolo di vice allenatore, e Semplici, in cerca di una soluzione migliore, non rimarrà a Chiusi in qualità di secondo assistente e responsabile del settore giovanile. Proprio per quanto riguarda i giovani, si è conclusa l’esperienza di Palioacanestro per Giacomo Trettel, Riccardo Gorello e Niccolò Bacci, insieme all’allenatore Pietro Cortellessa. Un progetto che termina dopo tre anni con il Master a Valencia nel quale i ragazzi hanno avuto l’opportunità di vivere e confrontarsi con una realtà cestistica diversa e stimolante, giocando due partite contro squadre di alto livello e avendo la possibilità di allenarsi con coach internazionali.

Stefano Salvadori