Basket Serie B Nazionale. Chiusi: Latina è nel mirino. Lungo stop per Chapelli

È già antivigilia per l’Umana San Giobbe che, sabato sera alle 20,30, ospita Latina ad Arezzo. È l’esordio casalingo per i Bulls, anche se il match non si gioca in quel PalaPania che, scontata la squalifica, tornerà verosimilmente disponibile per la partita con la Virtus Roma del 26 ottobre. Come già anticipato anche da coach Nicolas Zanco dopo la partita vinta a Piombino, non sarà della partita (e non lo sarà purtroppo per tutta la stagione) Alessandro Chapelli (nella foto).

Ieri la società biancorossa ha diffuso il bollettino medico ufficiale: "Gli esami strumentali approfonditi effettuati su Chapelli, infortunatosi durante la partita amichevole dello scorso 27 settembre ad Anzola dell’Emilia, hanno evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni e i tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico. La Società tutta abbraccia forte Alessandro e gli augura un grande in bocca al lupo".

Ne consegue che, di fatto, la stagione appena iniziata può dirsi già conclusa per il giocatore a meno che lo stesso Chapelli non bruci le tappe per il rientro. La squadra di Zanco però deve adesso concentrarsi per il match con Latina, uno dei top team del campionato che, al momento, sta confermando tutti i pronostici di inizio stagione, veleggiando in vetta alla classifica a punteggio pieno con 3 vittorie in altrettante partite disputate.

Nel frattempo la società ha varato anche la propria campagna abbonamenti con lo slogan "Appartenenza". Tagliandi stagionali in vendita da ieri, i tifosi del Bulls potranno sottoscrivere il proprio abbonamento recandosi all’Estra Forum di Chiusi dal mercoledì al venerdì, in orario 18,30-20.