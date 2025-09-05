Basket serie B Nazionale, Dalmonte dopo il ’pari’ con Piacenza. "Bene Andrea Costa, la condizione cresce»

Dopo il sostanziale pareggio con Faenza, ecco quello effettivo arrivato contro Piacenza per l’Andrea Costa dopo lo scrimmage di mercoledì sera contro la Bakery, chiuso sul 66-66. I numeri di ogni quarto dicono di un leggero vantaggio dell’Up nella prima frazione, bilanciato nella seconda dalla riscossa della squadra di coach Salvemini, fino al pareggio negli ultimi due parziali.

Uno scrimmage che ha visto l’Up brillare particolarmente con gli esterni, con quattro in doppia cifra (i titolari Sanguinetti, Kuspats e Moffa e il subentrante Zedda), nota positiva per la formazione di coach Luca Dalmonte, chiamato a raccogliere quante più informazioni possibili quando siamo arrivati ormai a un paio di settimane dall’inizio del campionato.

"Abbiamo vissuto altri quaranta minuti di esperienza comune – osserva il tecnico imolese –. Devo riconoscere un’alternanza importante di situazioni positive e di situazioni da rivedere. Credo sia importante imparare dalle situazioni che possono e devono essere assolutamente più funzionali. Dalla prossima settimana si va a scaricare e mi auguro che anche dal punto di vista della prestazione atletica ci sia un miglioramento. Abbiamo giocato con troppa alternanza difensiva e offensiva contro una squadra che ha messo in campo tanta energia e che gioca una pallacanestro che dà pochissimi punti di riferimento. Indipendentemente dai numeri che non mi interessano, abbiamo la necessità di rivedere alcuni passaggi e di cementarne altri. Abbiamo fatto altri quaranta minuti insieme e questo ci deve servire per continuare a insistere su alcune situazioni. È chiaro che non c’è l’aspettativa che la linea di miglioramento sia in ascesa graduale, ci saranno anche da qui alla prima palla a due delle situazioni di stallo, forse anche con una linea che scende rispetto a quella che è la parabola che ci deve accompagnare fino alla prima palla a due, ma lo dobbiamo accettare e continuare a spingere".

Un’altra occasione per saggiare il miglioramento dei suoi coach Dalmonte la potrà avere già domani, con lo scrimmage previsto alle 18,30 contro la Rucker San Vendemiano alla palestra Ravaglia. Bakery Piacenza-Up Andrea Costa 66-66 (17-21; 23-19; 10-10; 16-16).

Il tabellino Andrea Costa: Kupstas 11, Chessari 5, Tamani 4, Moffa 13, Filippini 2, Gozo, Raucci 4, Saguinetti 13, Gatto, Zedda 14. All. Dalmonte.

Anche l’Andrea Costa, infine, ricorda Giorgio Armani. "L’Up Andrea Costa Imola porge le sue sentite condoglianze all’Olimpia Milano per la scomparsa del suo amato e storico presidente Giorgio Armani".