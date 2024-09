Basket serie B Nazionale: domani nuova amichevole a Medicina. Masciarelli e Vaulet subito al top. La Virtus si gode i suoi gioielli

Agosto è trascorso e nel primo periodo di preparazione la Virtus Imola ha giocato tre partite: due perse e una vinta. Le gare amichevoli non fanno punti, non ti permettono di muovere la classifica come accade in campionato, ma fare meglio degli avversari, dà una carica emotiva maggiore.

Dopo gli stop con Blacks Faenza e Unieuro Forlì, gli uomini di Galetti hanno piegato Ravenna, e nella città bizantina c’erano tanti tifosi gialloneri. Quella in terra romagnola è stata una sfida tirata, i padroni di casa sono riusciti a stare davanti nel primo e terzo quarto, nel secondo Imola è stata avanti di 1 (32-33). Sono andati in doppia cifra: Masciarelli (12), Anaekwe (11), Kadjividi (14) e Vaulet (19). Ancora assente Fiusco, quest’ultimo arrivato alla Virtus a gennaio di quest’anno, solo questa settimana potrà cominciare a giocare le partite con i compagni dopo l’intervento al ginocchio dei mesi scorsi.

Masciarelli on fire. Il doppio zero giallonero in tutte e tre le partite è andato in doppia cifra, quando c’è da prendersi la squadra sulle spalle e le responsabilità, non si tira indietro e arma la mano. E’ molto coinvolto nei giochi e nei schemi preparati da coach Galetti.

Santiago buona la prima. Il giocatore argentino aveva saltato i due precedenti test, dopo aver smaltito il piccolo affaticamento muscolare, si è presentato subito con 18 punti. Non male per l’esordio nella nuova squadra. Vaulet ha personalità e fisico, quando c’è un po’ di spazio tira e va a bersaglio. Sarà una buona arma tattica nello scacchiere della Virtus. Ora deve solo trovare la condizione e l’amalgama con i compagni, questo accade solo giocando.

Simon e Seraphin. Anaekwe e Kadjividi sono le due torri della Virtus, due elementi che hanno ampi margini di crescita sul palcoscenico della serie B. Le loro lunghe leve faranno male agli avversari nell’area, intanto lo staff tecnico li sta preparando e svezzando per essere subito dei fattori nel campionato che comincia il 29 settembre con la sfida casalinga con la Rucker San Vendemiano.

I prossimi impegni. La preseason della Virtus è lunga e intensa, cosi ha voluto coach Galetti che sta plasmando la squadra a sua immagine e somiglianza. Domani la partita sul campo della Virtus Medicina, sabato ancora fuori con il Bologna Basket. La prima in casa l’11 settembre ancora con l’Orasi Ravenna.