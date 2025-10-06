Basket serie B nazionale. Finale thrilling a Piombino: i Bulls passano con il guizzo di Bertocco

GOLFO PIOMBINO

82

UMANA CHIUSI

83

GOLFO PIOMBINO: Buffo 11, Forti, Menconi, Ammannato 9, Giunta 12, Pipitone, Guaita, Ianuale 7, Fabiani 14, Raivio 25, Ferraresi 4. Allenatore Conti

UMANA CHIUSI: Stievano, Natale 2, Bertocco 12, Lorenzetti 6, Candotto 4, Gravaghi 15, Raffaelli 13, Moreno 9, Petrucci 9, Rasio 13. Allenatore Zanco

Arbitri: Chiarugi, Lilli, Montano.

Parziali: 21-24; 39-46; 61-71.

PIOMBINO – Esordio vincente in campionato per l’Umana Chiusi che passa di misura al PalaGolfo di Piombino con il punteggio finale di 83-82. Partita dalle mille emozioni, soprattutto in un ultimo quarto in cui i portuali hanno rimontato quello che apparentemente poteva sembrare un vantaggio rassicurante per i Bulls. Nel finale punto a punto decisiva la tripla di Bertocco, è stata quella la realizzazione che ha fissato definitivamente il punteggio sul +1 per la San Giobbe che, alla sirena finale, ha dato i primi 2 punti di stagione alla squadra di coach Zanco. Schierato subito in quintetto il neo-acquisto Petrucci, annunciato ufficialmente dalla società biancorossa poche ore prima della palla a due. Per la cronaca, i Bulls trovavano il primo vantaggio di serata con la tripla di Gravaghi sul 4-5 e provavano la fuga trascinati dalla guida di Moreno e i canestri del numero venti scuola Olimpia (4/5 dall’arco). Parziale imponente che costringeva i locali a chiedere tempo sul 20-6 Chiusi a metà periodo. Il rientro di Piombino non arginava però l’energia dell’Umana che si aggrappava a un Raivio praticamente perfetto nel secondo periodo (11 punti con 4/5 da due). Erano poi Petrucci e Raffaelli a firmare il break di 5-0 che, di fatto, mandava le squadre all’intervallo lungo sul 39-46. Nonostante il fattore campo locale, Lorenzetti, Bertocco e Candotto trascinavano i Bulls fino al +10, sul 71-61 all’ultimo mini intervallo sul 61-71. Partita chiusa? Niente affatto. Il canestro di Piombino sembrava stregato e i locali trovavano addirittura il vantaggio sull’82-80. Si entrava così negli ultimi 30" da film thriller. Qui arrivava la tripla decisiva di Bertocco e, malgrado i time-out e le varie gite in lunetta, il punteggio non cambiava più.

