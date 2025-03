Basket serie B Nazionale. I Bulls battono Rieti: ora sono nei play-in

CHIUSI 80 RIETI 61

CHIUSI: Balducci, Arrigucci, Criconia 3, Ceparano 7, Renzi 20, Fall 5, Chapelli 6, Fazioli 3, Ius 2, Gravaghi 9, Raffaelli 22, Rasio 3. All. Zanco

RIETI: Ly-Lee 4, Blatancic 9, Giunta 12, Mele, Castellitto, Fabi 16, Melchiorri 9, Cassar 2, Reginaldi, Capocotta 9, Enei, Giovinazzo. All. Ponticiello

Arbitri: Manganiello, Del Gaudio

Parziali: 21-10, 38-30, 59-44

CHIUSI – Comodo ritorno alla vittoria per la San Giobbe Chiusi. Contro il fanalino di coda Rieti i Bulls interrompono la serie di quattro sconfitte consecutive e si rimettono in carreggiata. Pronostico rispettato: Chiusi è superiore agli avversari, se poi tira con il 42% da tre (14/33) non c’è storia. La squadra di Zanco è subito avanti e poi ampiamente in controllo per tutta la partita. Successo importante, perché dà la matematica certezza di partecipare al play-in. Partenza a razzo per i Bulls con due triple in fila da parte di Raffaelli. A segno dalla lunga distanza anche Renzi che porta i suoi sul +10. Biancorossi allungano a ridosso della metà del tempino e Ponticello chiama ancora timeout. A due minuti dalla prima sirena il punteggio è 21-8, l’ultima parola è di Rieti che chiude accorciando a -11 la frazione. Chiusi allunga sul +15, Rieti tampona come può. Si sbloccano gli ospiti dalla lunga distanza firmando un parzialino di 5-0. Squadre a riposo sul 38-30. Rieti leggermente meglio in avvio di terzo periodo. La tripla di Raffaelli del 44-32 è l’inizio dello sprint verso la vittoria finale. Timbra anche Renzi dalla distanza e massimo vantaggio nuovamente ai quindici. Ancora Renzi, poi Ceparano che sfrutta un grande assist di Criconia, San Giobbe va sul 52-34 e Ponticiello chiama tempo. Bulls in controllo ma altro parzialino ospite in coda di quarto. Melchiorri si carica sulle spalle i suoi e Zanco chiama tempo. Nel finale ci prova ancora Rieti ma i Bulls chiudono il terzo quarto 59-44. Poi controllano fino allo scadere.