Basket Serie B Nazionale: il Consorzio Leonardo ha rimosso lo zero dalla classifica. Dany, la difesa è la chiave del primo successo

Una vittoria sofferta, sudata, ottenuta con sacrificio e lottando fino all’ultimo secondo. Ieri sera il Consorzio Leonardo Dany Quarrata ha scritto una delle pagine più memorabili della sua storia. Al PalaCarrara di Pistoia è andato in scena un bellissimo spettacolo con i biancoblu che si sono guadagnati il primo prestigioso sigillo in B Nazionale, al termine di una partita non adatta ai deboli di cuore. "Siamo felici di questo primo successo stagionale – afferma coach Tonfoni –. Finora avevamo ricevuto i complimenti per le prestazioni ma senza ottenere la vittoria. Ci siamo sbloccati e il merito va ai ragazzi che hanno lottato e ci hanno creduto fino all’ultimo istante".

Quarrata ha comandato sostanzialmente per tutti i primi tre quarti, raggiungendo anche undici lunghezze di vantaggio. Ma quando i giochi sembravano ormai fatti è salito in cattedra un pazzesco Palsson che ha macinato punti a ripetizione, portando Jesi avanti di 2. Ci ha pensato Coltro con un jumper di personalità a portare la sfida al tempo supplementare. Nell’extra time il Dany si è imposto meritatamente, giocando una pallacanestro matura e dimostrando di avere più energia e più fame di vittoria degli avversari. Angelucci il top scorer del match, seguito da un ottimo Calabrese e da un Molteni concreto soprattutto nel secondo tempo. Doppia doppia per capitan Regoli. Sono stati loro, assieme ad un contributo importante della panchina, a trascinare la squadra verso il successo.

"Abbiamo battuto un avversario fortissimo – aggiunge il coach del Dany –, difendendo il ferro con coraggio, solidità e organizzazione, trovando ottima fluidità in attacco". Ed effettivamente rispetto alle prime uscite, da un punto di vista difensivo i biancoblu sono rimasti concentrati e attenti a non concedere extra possessi, costringendo spesso gli avversari a tiri contestati e fuori ritmo.

È stata una serata indimenticabile davanti a una cornice splendida di maglie biancoblu che hanno dipinto le tribune del PalaCarrara, sostenendo i propri giocatori fino alla sirena finale. Una vittoria che significa storia, crescita, consapevolezza e l’inizio di un viaggio, ancora molto lungo ma che ha trovato il suo primo acuto contro una squadra di assoluto valore. Il cuore del Dany ha fatto la differenza e adesso inizia un nuovo campionato. La prossima tappa dei mobilieri arriverà già mecoledì, con il primo turno infrasettimanale: il Dany sarà impegnato in trasferta sul parque dell’Andrea Costa Imola che sabato ha spazzato via nel derby la Virtus.

Leonardo Meacci