Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Basket Serie B Nazionale: il Consorzio Leonardo ha rimosso lo zero dalla classifica. Dany, la difesa è la chiave del primo successo

Basket Serie B Nazionale: il Consorzio Leonardo ha rimosso lo zero dalla classifica. Dany, la difesa è la chiave del primo successo

La felicità di Tonfoni dopo il trionfo all’overtime contro Jesi: "Battuto un avversario fortissimo"

di LEONARDO MEACCI
13 ottobre 2025
Alberto Tonfoni, capo allenatore del Dany Quarrata (Castellani)

Alberto Tonfoni, capo allenatore del Dany Quarrata (Castellani)

XWhatsAppPrint

Una vittoria sofferta, sudata, ottenuta con sacrificio e lottando fino all’ultimo secondo. Ieri sera il Consorzio Leonardo Dany Quarrata ha scritto una delle pagine più memorabili della sua storia. Al PalaCarrara di Pistoia è andato in scena un bellissimo spettacolo con i biancoblu che si sono guadagnati il primo prestigioso sigillo in B Nazionale, al termine di una partita non adatta ai deboli di cuore. "Siamo felici di questo primo successo stagionale – afferma coach Tonfoni –. Finora avevamo ricevuto i complimenti per le prestazioni ma senza ottenere la vittoria. Ci siamo sbloccati e il merito va ai ragazzi che hanno lottato e ci hanno creduto fino all’ultimo istante".

Quarrata ha comandato sostanzialmente per tutti i primi tre quarti, raggiungendo anche undici lunghezze di vantaggio. Ma quando i giochi sembravano ormai fatti è salito in cattedra un pazzesco Palsson che ha macinato punti a ripetizione, portando Jesi avanti di 2. Ci ha pensato Coltro con un jumper di personalità a portare la sfida al tempo supplementare. Nell’extra time il Dany si è imposto meritatamente, giocando una pallacanestro matura e dimostrando di avere più energia e più fame di vittoria degli avversari. Angelucci il top scorer del match, seguito da un ottimo Calabrese e da un Molteni concreto soprattutto nel secondo tempo. Doppia doppia per capitan Regoli. Sono stati loro, assieme ad un contributo importante della panchina, a trascinare la squadra verso il successo.

"Abbiamo battuto un avversario fortissimo – aggiunge il coach del Dany –, difendendo il ferro con coraggio, solidità e organizzazione, trovando ottima fluidità in attacco". Ed effettivamente rispetto alle prime uscite, da un punto di vista difensivo i biancoblu sono rimasti concentrati e attenti a non concedere extra possessi, costringendo spesso gli avversari a tiri contestati e fuori ritmo.

È stata una serata indimenticabile davanti a una cornice splendida di maglie biancoblu che hanno dipinto le tribune del PalaCarrara, sostenendo i propri giocatori fino alla sirena finale. Una vittoria che significa storia, crescita, consapevolezza e l’inizio di un viaggio, ancora molto lungo ma che ha trovato il suo primo acuto contro una squadra di assoluto valore. Il cuore del Dany ha fatto la differenza e adesso inizia un nuovo campionato. La prossima tappa dei mobilieri arriverà già mecoledì, con il primo turno infrasettimanale: il Dany sarà impegnato in trasferta sul parque dell’Andrea Costa Imola che sabato ha spazzato via nel derby la Virtus.

Leonardo Meacci

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su