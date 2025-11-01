Basket serie B Nazionale, il mercato dei gialloneri non si ferma. La Virtus Imola punta ai lunghi Giorgi o Biordi. Domani la difficile trasferta a Latina, poi Piombino

A 24 ore dalla trasferta di Latina, in casa Virtus il morale è di nuovo alto per il successo contro Loreto.

Una vittoria che ridà ossigeno e fiducia in vista non tanto della sfida di domani, sulla carta impossibile, quanto piuttosto sul match successivo, contro Piombino, superata in classifica e fresca di cambio in panchina con Simone Bianchi subentrato ad Augusto Conti.

A proposito di movimenti, dopo l’inserimento di Nicolò Castellino, già entrato nelle rotazioni di Galetti, prende quota l’ipotesi di un potenziamento nel settore dei lunghi.

Con Tambwe alle prese con una fastidiosa fascite plantare e Boev sempre più in crisi, preferito nelle gerarchie anche da Mazzoni, che è un ‘4’, Imola si sta guardando in giro.

E un nome c’è, ed è quello di Gianluca Giorgi, in uscita da Casoria e già allenato da Galetti a Fiorenzuola.

Non certo una operazione semplice, visto l’ingaggio del lungo toscano, però il basso minutaggio in partita e l’abbondanza nel suo ruolo potrebbero favorirne l’uscita.

Giorgi (200 centimetri del 1995), quasi 6 punti e 3 rimbalzi in 15’ di utilizzo, con Galetti viaggiava a cifre ben diverse, prima di fermarsi per un infortunio al ginocchio.

Altro elemento proposto alla Virtus è Ygor Biordi, centro sanmarinese (202 centiimetri, classe 1996), l’anno scorso a Sala Consilina (12 punti di media).

febo