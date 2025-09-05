Basket Serie B Nazionale: intanto la Pallacanestro ha accolto la stella americana Jackson. Fabo e La T Gema a segno nelle amichevoli

La pre-season di Fabo Herons e La T Gema Montecatini è già agli sgoccioli. La Supercoppa LNP è infatti sempre più vicina e mercoledì ambedue le franchigie montecatinesi sono scese in campo per il loro penultimo test pre-campionato, entrambe in trasferta. Gli aironi erano di scena a La Spezia, dove a prendersi il proscenio sono stati i nuovi arrivati Chinellato e Aukstikalnis (mattatori con rispettivamente 21 e 19 punti), con Rossi e Sgobba validi scudieri.

In uno scrimmage che ha ricalcato il format della partita vera, con il punteggio che è andato accumulandosi lungo i quattro periodi, la formazione ligure è riuscita a tenere botta per oltre due quarti, salvo poi cedere di schianto negli ultimi quindici minuti nonostante tra le fila rossoblù Dell’Uomo e Mastrangelo siano stati tenuti a riposo precauzionale e Giombini sia stato utilizzato col contagocce a causa di un fastidio muscolare. A fare le veci dell’ex Fabriano è stato per lunghi tratti della gara il giovane Kamate, autore di 9 punti nel 73-95 finale.

Sempre sul litorale tirrenico ma duecento chilometri più a sud si sono date battaglia Solbat Piombino e La T Tecnica Gema Montecatini: match in questo caso ben più combattuto, antipasto delle sfide che attenderanno le due squadre (per la prima volta in tanti anni di B finite in due giorni diversi) dal 21 settembre in poi. Al palasport di San Vincenzo labronici e “leoni” termali si portano a casa due tempini a testa, ma a prevalere nel computo generale è stata La T Gema con un risicato 77-73.

Domani nuovo testa, al PalaCardelli di Monsummano contro Chiusi. Sarà anche l’occasione per vedere all’opera l’ultimo arrivato Darryll Joshua Jackson? Lo staff tecnico valuterà nel corso dell’allenamento odierno, il primo con i nuovi compagni del giocatore americano, che ieri in tarda mattinata è atterrato a Firenze con un volo dagli Stati Uniti e ha raggiunto Montecatini per sottoporsi alle visite mediche e prendere i primi contatti con l’ambiente rossoblù.

