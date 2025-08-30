Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi ospita un quadrangolare con formazioni top. Oggi alle 19,30 il confronto con Latina. Fabriano-Roma l’altra sfida

Un torneo di lusso con avversarie importanti. Chiusi si prepara ad ospitare un’interessante due giorni di pallacanestro con il quadrangolare che, oltre all’Umana San Giobbe, vede partecipare anche Virtus Roma, Latina e Fabriano. Serratissimo il programma delle partite: alle 17 viene alzata la palla a due dell’incontro tra Fabriano e Virtus Roma, alle 19,30 invece inizia il match tra Chiusi e Latina. Stesso orario anche per le finali che si disputeranno domani: alle 17 si gioca per il terzo e quarto posto, alle 19,30 c’è la finalissima del torneo.

Al di là di questo, per la squadra di coach Nicolas Zanco si tratta di una nuova occasione per cercare di capire su cosa lavorare. A livello di singoli occhi puntati su Moreno, che ha fatto il suo esordio contro la Gema Montecatini, Raffaelli e Molinaro: la società aveva parlato di "giorni di riposo necessari" per questi ultimi due giocatori, vedremo se coach Zanco (nella foto) farà assaggiare loro il parquet.

In ogni modo, le avversarie del torneo sono di primo piano. C’è la Virtus Roma, allenata da coach Marco Calviani, tecnico apprezzatissimo nella capitale, tornato a guidare quella squadra che, nella stagione 2012/’13, aveva addirittura condotto fino alla finale scudetto persa contro la Mens Sana. Anche Fabriano e Latina sono piazze ambiziose. Il nuovo coach dei marchigiani è Luciano Nunzi, tecnico dal lungo curriculum tra A2 e B nazionale, chiamato a prendere il posto di Andrea Niccolai, tornato nella ‘sua’ Montecatini come vice di coach Andreazza. Anche Latina ha cambiato allenatore in estate, facendo tornare a sedere in panchina Franco Gramenzi che già ha aveva guidato la Benacquista in A2 per otto stagioni di fila, dal 2015 al 2023.