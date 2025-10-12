Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe fa festa, nonostante lo spavento finale

UMANA CHIUSI

85

LATINA

84

UMANA CHIUSI: Stievano ne, Arrigucci ne, Natale 10, Bertocco 9, Lorenzetti 2, Candotto 10, Gravaghi 10, Raffaelli 14, Moreno 3, Petrucci 10, Rasio 17. Allenatore Zanco.

BENAQUISTA LATINA: Maiga, Simonetti 4, Gallo 22, Chiti 7, Di Emidio 7, Sacchetti 11, Nwohuocha 5, Cipolla 4, Pastore 14, Palombo, Bakovi 10. Allenatore Gramenzi.

Arbitri: Luchi, Di Salvo, Frosolini.

Parziali: 22-13; 47-38; 65-54.

CHIUSI – Seconda vittoria di fila in campionato per l’Umana Chiusi e seconda affermazione con finale thrilling. 85-84 il punteggio con cui i Bulls hanno costretto Latina alla prima sconfitta in campionato: scarto minimo, proprio come una settimana fa a Piombino, ed un intenso finale punto a punto che ha premiato il team biancorosso. A risultare decisiva, alla fine, è stata la tripla dell’ultimo arrivato, Marco Petrucci: è stato lui a realizzare il canestro del decisivo sorpasso della San Giobbe, quello dell’85-83. Poi, nell’ultimo minuto di gioco, tanti errori al tiro da una parte e dall’altra. Pesa lo 0/2 dalla luntetta di Rasio che, con meno di 15" sul cronometro, poteva chiudere anzitempo la partita. Dalla parte opposta però Bakovi sbagliava l’ultimissimo tiro ed era lo stesso Rasio a catturare il 15° rimbalzo della sua serata mandando le squadre negli spogliatoi con la vittoria chiusina. Grande comunque la serata di Rasio autore di una doppia doppia, considerando anche i 17 punti messi a referto.

La partita è stata abbondantemente nelle mani della squadra di Nicolas Zanco per tre quarti, visto anche il +11 con cui i Bulls entravano nell’ultimo periodo, grazie ad una prova di intensità ed energia sui due lati del campo. Poi nel quarto quarto il ritorno veemente di Latina che, proprio come Piombino una settimana fa, ha approfittato delle rotazioni corte e di un calo di energie da parte di Gravaghi e compagni. Elementi che indicano che ancora per l’Umana c’è tanto lavoro da fare e che, necessariamente, la condizione non può essere delle migliori. Ma vincere così, soffrendo e dimostrando di avere grande attitudine ed uno spirito mai domo, può solamente dare autostima, fiducia e morale al team chiusino. Ma c’è poco tempo per godersi la vittoria: mercoledì Chiusi torna nuovamente in campo, ospitando Ferrara (palla a due alle 20.30): sarà ancora un incontro casalingo, anche se lontano dell’EstraForum, visto che sarà l’ultimo in cui il campo sarà sotto squalifica. AF