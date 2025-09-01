Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi cade nella finale. All’Estra Forum passa la Virtus Roma. Latina piega Fabriano e si piazza terza

Si è concluso con un secondo posto il torneo interno organizzato dall’Umana San Giobbe all’Estra Forum di Chiusi. Bulls battuti in finale dalla Virtus Roma per 77-73 ma ottima comunque la prestazione dei ragazzi di coach Zanco. Capitolini bravi a dare un chiaro imprinting al match e a scappar dopo le prime azioni di gioco. Nella metà conclusiva del primo quarto la Virtus toccava addirittura il 21-7. Ma qui veniva fuori l’Umana. Il meccanismo degli ospiti si inceppava e, dall’altra parte, iniziava a carburare la San Giobbe spinta da Rasio e dalle triple di Bertocco. Con pazienza e una grande difesa i Bulls ricucivano lo strappo completamente.

Bertocco saliva rapidamente in doppia cifra, poi si sbloccava anche Moreno con due triple in fila e regalava il primo vantaggio ai suoi a due minuti dalla sirena dell’intervallo. Solo grazie ad ultimo guizzo, nelle battute conclusive della prima metà dell’incontro, la formazione di coach Calvani riusciva a chiudere avanti sul 35-34 il primo tempo. Botta e risposta in avvio di terzo quarto: la Virtus Roma era sempre avanti ma la San Giobbe riusciva a restare sempre incollata alla partita. Moreno con una tripla a fil di sirena porta i Bulls avanti a inizio quarto periodo. La sfida diventava ancora più avvincente con entrambe le squadre intenzionate a non mollare un centimetro.

La San Giobbe si faceva ingolosire troppo dal tiro da tre, i capitolini mettevano in campo tutta la loro esperienza riuscendo a piazzare il sorpasso decisivo a 90" dalla fine portandosi. Sul 75-73 per la Virtus, l’incontro poteva ritenersi praticamente concluso: il punteggio finale diceva 77-73 e Roma si portava a casa il torneo. Chiusi però si può consolare con le ottime indicazioni avute dalla due giorni di quadrangolare dove, nella finale per il terzo posto, era stata Latina a imporsi su Fabriano per 76-62.