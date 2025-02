Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi ritrova subito la via del successo. Montecatini combatte ma alla fine alza bandiera bianca

CHIUSI 92 MONTECATINI 74

CHIUSI: Sa. Longetti, Criconia 21, Ceparano 10, Renzi 12, Si. Longetti, Fall 2, Chapelli 3, Ius 2, Gravaghi 24, Raffaelli 12, Rasio 6. Allenatore Zanco.

MONTECATINI: Chiarini, Burini 5, Acunzo 11, Di Pizzo 3, Gattel, Toscano 14, Savoldelli 15, D’Alessandro 10, Bedin 5, Passoni 11, Albelli, Cellerini. Allenatore Del Re.

Arbitri: Esposito, Guercio.

Parziali: 17-24, 46-46, 67-60.

CHIUSI – Ritorna immediatamente al successo la San Giobbe Chiusi, sconfiggendo 92-74 la Gema Montecatini. Se mercoledì scorso contro la capolista Roseto erano stati decisivi, in negativo, i tiri liberi, stavolta la razione di lavoro supplementare dalla lunetta ha pagato: 37/42 a cronometro fermo (26/26 nel secondo tempo), con Criconia (14), Gravaghi (7) e Raffaelli (6) perfetti nella specialità. Nelle ultime sei partite Montecatini aveva concesso solo una volta più di 65 punti, stavolta ne ha incassati 92 da una San Giobbe sempre più lanciata verso i piani alti della classifica. Si parte con mani calde su entrambi i fronti, con Montecatini che va spesso dentro mentre Chiusi preferisce, come d’abitudine, la soluzione dalla lunga distanza. Savoldelli firma il canestro del +5 (13-18), Gravaghi si accende dalla lunga distanza con pronta replica di Acunzo, quindi Passoni segna il +7 ospite in chiusura di primo periodo. Rasio, Gravaghi e Criconia confezionano il 7-0 per il pareggio a quota 24, Fall porta per la prima volta in vantaggio i Bulls (29-27). Gravaghi converte tre tiri liberi (32-29), la Gema replica a sua volta con un 7-0 firmato da D’Alessandro e Savoldelli (32-36). Raffaelli rimette le cose a posto (37-36), Ius propizia la schiacciata di Gravaghi (42-40). Quattro punti di Renzi per provare ad alimentare il vantaggio, tripla di Savoldelli per andare al riposo in parità. Rimbalzo offensivo e canestro di Rasio, +4 Bulls (56-52). Ancora Savoldelli dalla lunga distanza per il controsorpasso (56-57). Un pizzico di nervosismo da entrambe le parti, Chiusi ne esce meglio con la tripla di Chapelli del +5 (62-57). Altro siluro di Gravaghi (65-59), due liberi di Criconia per il 67-60. Ancora l’esterno a segno per il 69-60, poi ancora Gravaghi dalla lunetta per il 73-62, scaturito da due falli tecnici per gli ospiti. Criconia per il +13 (75-62). Tra un libero e l’altro c’è spazio per l’ennesima bomba di Gravaghi: 80-65 Bulls e giochi fatti.