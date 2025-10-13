Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi si è ‘abbonata’ ai finali di brividi. Zanco: "Siamo stati anche fortunati ma vedo unione»

Due vittorie su due con scarti minimi e arrivate dopo finali al cardiopalmo. È il marchio di fabbrica delle prime due uscite ufficiali della San Giobbe Chiusi: dopo Piombino anche il match con Latina ha riservato lo stesso arrivo in volata, sofferto sì ma anche vittorioso per i colori biancorossi. "Sapevamo che sarebbe stata una partita nervosa, Latina è squadra composta da giocatori importanti che sanno cosa serve nei momenti chiave per vincere le partite. Noi abbiamo fatto un primo tempo di altissimo livello, poi ci siamo rilassati un po’ permettendo ai nostri avversari di rientrare".

È iniziata così l’analisi post-partita di coach Nicolas Zanco dopo la vittoria riportata sui laziali ad Arezzo (il palasport chiusino deve ancora scontare l’ultima giornata di squalifica: mercoledì contro Ferrara ultimo match interno lontano dal parquet amico per i Bulls). "Nel finale siamo stati anche fortunati ma è anche vero che siamo una squadra che sta costruendo la sua identità – ha detto ancora coach Zanco –. Vedo nei ragazzi quello spirito combattivo e quell’unione che ci dobbiamo portare dietro: sono queste le doti su cui porre le basi della nostra stagione. Nel secondo tempo abbiamo abbassato il nostro ritmo e Latina è cresciuta a livello di fisicità – ha aggiunto l’allenatore dell’Umana -. Devo anche ringraziare il pubblico che ci è stato molto vicino: mercoledì saremo ancora ad Arezzo, a mezz’ora circa da casa nostra, e ci vorrà ancora una volta il loro supporto. Affrontiamo un avversario che sta facendo bene – ha concluso Zanco pensando già a Ferrara –. Ha vinto la B2 l’anno scorso, ha aggiunto Andrea Renzi che noi conosciamo bene, hanno soprattutto talento e punti nelle mani. Giocheranno a viso aperto, noi dobbiamo avere questo atteggiamento e maturità cercando di commettere sempre meno errori".