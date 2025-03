Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi si muove con decisione sul mercato. Ecco Filippo Fazioli. Tagliato per infortunio Lorenzo Baldi

Out Baldi (foto a destra), dentro Fazioli (foto a sinistra). San Giobbe Chiusi ha annunciato la firma del playmaker Filippo Fazioli: trevigiano, classe 1998, arriva da Crema, tappa finale di un pellegrinaggio iniziato a San Vendemiano, proseguito poi tra Pavia, Mestre, una prima stagione a Crema e poi Omegna. Fazioli si stava allenando già da alcuni giorni con i Bulls e domani, indossando la maglia numero 12, farà il suo esordio al Palatagliate di Lucca, casa degli Herons Montecatini. "Diamo un grande benvenuto a Filippo per questo finale di stagione difficile ma stimolante – ha dichiarato il responsabile dell’area tecnica, Matteo Martini –. È un giocatore che ha nel bagaglio tanta esperienza e campionati importanti in questa categoria. Siamo contenti di esser riusciti a trovare un accordo in tempi veramente brevi, e siamo sicuri che ci darà una grossa mano viste le gare impegnative che abbiamo di fronte".

Nello scacchiere di coach Zanco Fazioli prende il posto di Lorenzo Baldi, ‘tagliato’ dopo un problema al tendine del ginocchio che avrebbe compromesso la parte finale della stagione, con uno stop di quattro/cinque settimane. La società ha comunicato nel pomeriggio di giovedì la rescissione consensuale dell’atleta classe 2005 che in ventotto partite aveva viaggiato con medie di 3,2 punti e 1,4 assist in 11 minuti di impiego. "Ringrazio il ragazzo che, oltre al talento, ha dimostrato grande maturità fin dal primo giorno, nonostante la giovane età - le dichiarazioni del presidente della San Giobbe Basket, Giuseppe Trettel –. Professionista serio a cui auguriamo il meglio. Siamo certi che, considerando le sue qualità, il futuro di fronte a Lorenzo sarà importante". Baldi si aggregherà a Casale dove svolgerà tutta la riabilitazione.