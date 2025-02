Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi suona anche la decima sinfonia. Un po’ di sofferenza prima di risolvere il rebus Chieti

CHIETI 62CHIUSI 79

CHIETI: Maiga 11, Capetola, Tommasini 14, Bianco 5, Sinagra 21, Van Ounsem 9, La Storia, Del Sole 2, Serafini, Ciommo. Allenatore Lardo.CHIUSI: Baldi 5, Criconia 19, Ceparano 16, Renzi 6, Fall, Chapelli, Ius, Gravaghi 17, Raffaelli 6, Rasio 10. Allenatore Zanco.Arbitri: Lanciotti, Antimiani.Parziali: 24-21, 42-34, 57-57.

CHIETI – Decima vittoria consecutiva per la San Giobbe Chiusi. La squadra di Zanco impiega quasi trentacinque minuti prima di risolvere il rebus rappresentato da Chieti, formazione che dopo le note vicissitudini praticamente gioca con soltanto sei effettivi, arrivando al finale di gara con il fiato inevitabilmente corto. Non la migliore serata per i Bulls, ma alla fine dei conti è arrivato quello che si cercava, un altro tassello nella corsa verso una posizione playoff. San Giobbe subito avanti con la tripla di Criconia (3-9), ma Chieti torna in carreggiata, altro allungo biancorosso con la schiacciata di Renzi (11-16), controsorpasso dei padroni di casa con due triple di Sinagra (18-16), corroborato poi dal cesto, sempre dalla lunga distanza, di Van Ounsem per il 24-21 alla prima sirena. Il secondo periodo è aperto da sei punti di Maiga; una Chiusi frastornata va sotto anche di undici (32-21). Un’altra bomba di Sinagra vale il +12 (38-26), Ceparano e Gravaghi accorciano, entrambi con canestro e fallo subito (38-34). Dopo l’intervallo, incassata l’ennesima raffica di Sinagra (45-34) i Bulls provano a cambiare passo con un parziale di 11-3 guidato dai canestri di Criconia e Renzi (48-45). Il parziale poi diventa di 16-3, coronato dalla tripla di Raffaelli per il vantaggio (48-50). Si arriva pari alla penultima sirena (57-57). Criconia da lontano per il +5 (59-64), Chieti ancora non molla. Quando è il momento di provare l’allungo decisivo ci pensa Gravaghi: sei punti in fila e Chiusi a +8 (62-70). Chieti non ne ha più, Chiusi scappa verso la decima affermazione.