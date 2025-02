Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi vince l’ottava partita consecutiva

CHIUSI 79SALERNO 76

CHIUSI: Baldi 2, Longetti Sim., Criconia 10, Ceparano 2, Renzi 18, Longetti Sam., Fall, Chapelli 7, Ius, Gravaghi 16, Raffaelli 6, Rasio 18. Allenatore Zanco.SALERNO: Candotto, Chaves 17, Stanic 17, Kekovic 12, Zampa, Misolic 2, Mei 1, Matrone 13, Cappelletti 2, Duranti 2. Allenatore Carone.Arbitri: Giustarini, Frosolini.Parziali: 18-14, 39-29, 57-44.

CHIUSI – Ottava vittoria di fila per la San Giobbe Chiusi che piega Salerno rischiando di farsi riprendere nel finale. Altra serata superlativa per Rasio (18 punti e 15 rimbalzi, 28 di valutazione), bene anche Renzi e Gravaghi. Più nove Bulls nel primo tempo (25-16), poi break campano firmato Chaves con Zanco costretto al timeout di emergenza. Partita sporca, Salerno è viva e non consente ai padroni di casa di scappare. Cosa che invece avviene ad inizio secondo tempo, quando Chiusi tocca il +15 (44-29). Salerno reagisce con un parziale di 7-0, Rasio riporta il vantaggio in doppia cifra con la tripla del 47-36. Due liberi di Gravaghi per il +14 (55-41), poi Chapelli allunga ulteriormente le distanze (57-41). La tripla di Gravaghi vale il nuovo massimo vantaggio, +16 (60-44) in apertura di quarto periodo. Sul possesso successivo è ancora il prodotto del vivaio Olimpia Milano a segnare la tripla del 63-46. Alla serie di siluri partecipa anche Chapelli (66-48) con i Bulls ormai a vele spiegate. Sei punti di Chaves per il 68-57, subito rintuzzato dalla bomba di Criconia. Stanic e Matrone riavvicinano pericolosamente gli ospiti (71-65). Bulls imprecisi, Matrone accorcia ancora dalla lunetta poi Stanic mette la tripla del 73-72. Canestro importantissimo di Renzi, poi quattro liberi di Rasio per cementare il vantaggio di tre lunghezze. Il tentativo della disperazione di Chaves non va.