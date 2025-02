Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi va a caccia dell’ottava meraviglia. Zanco avverte: "Salerno squadra esperta. Attenzione»

La San Giobbe Chiusi (nella foto Baldi al tiro) ospita Salerno per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Bulls in striscia di sette vittorie consecutive, di gran lunga la squadra più in forma di tutto il campionato. Ma coach Zanco non si fida degli avversari odierni: "Salerno è una squadra esperta e ben allenata – ha detto l’allenatore alla vigilia –. Con noi, all’andata, era la prima partita dal reintegro di Stanic, col cambio allenatore e da lì hanno trovato un’altra solidità, un’altra identità. A parte l’ultima partita con Roma, fino a prima, hanno ottenuto vittorie, hanno vinto a Montecatini, hanno perso dopo due supplementari con la Luiss. Una squadra, una squadra viva, una squadra di giocatori esperti, una squadra che sa giocare la pallacanestro. Dobbiamo stare attenti in primis alla loro capacità di essere sempre sul pezzo, di non mollare, di essere una squadra che sa dove vuole farti giocare e prova a limitare il più possibile l’attacco degli avversari". Mese chiave per capire se ci sarà la possibilità di arrivare anche più avanti in classifica: "Arriviamo da un mese ottimo, ma adesso ci attendono tutte partite molto difficili contro squadre quasi tutte sopra di noi in classifica – ha aggiunto Zanco –. Sono contento chiaramente del periodo che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando e di aver portato la squadra in una posizione di tranquillità in questo momento perché vediamo i play out a dieci punti da noi. Però è chiaro che è un campionato strano mancano mille partite ancora e ci sono tanti punti ancora in palio. Abbiamo visto anche nell’ultima giornata squadre come Sant’Antimo, squadre come Cassino, quelle come San Severo, possono anche loro battere le prime della classe. Quindi è presto per fare calcoli e per alzare la testa e pensare a qualcosa in più". Palla a due alle 18, arbitrano Giustarini e Frosolini.