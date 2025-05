Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi riparte da alcune conferme ’pesanti’

Dopo l’eliminazione nel play-in la San Giobbe Chiusi inizia a programmare la prossima stagione. Un passo importante è già stato compiuto con largo anticipo, l’estensione fino al 2028 di coach Zanco formalizzata nei giorni scorsi. Una conferma nel segno della continuità, dopo l’ottimo lavoro svolto finora, in una stagione conclusa con un bilancio in parità, venti vittorie e venti sconfitte, con la perla del record di successi consecutivi (dieci) e con una seconda parte di stagione in cui i Bulls hanno recitato un ruolo senz’altro superiore a quanto poi espresso dalla classifica finale. Nelle idee della società c’è quella di provare a confermare buona parte del gruppo di questa stagione, partendo dai capisaldi: è in dirittura d’arrivo la trattativa per il rinnovo di Raffaelli, ormai membro storico di questo gruppo. Potrebbero rimanere anche Renzi e Rasio, due pilastri della squadra; per entrambi la società sta valutando di esercitare l’opzione di rinnovo. Più difficile che resti Gravaghi, le cui ottime prestazioni lo hanno messo nel mirino di alcuni club di A2; il giovane prodotto del vivaio dell’Olimpia Milano si è trovato molto bene a Chiusi, ma la prospettiva di salire al piano superiore lo sta sicuramente allettando. Se coach Zanco è confermatissimo, potrebbero esserci invece novità nel suo staff, perché sia Pancotto sia Semplici dovrebbero scegliere strade diverse. La decisione su dove giocare le prime due gare casalinghe del prossimo campionato, stante la squalifica per due turni dell’Estra Forum, sarà presa più avanti. Se i Bulls si fossero qualificati per i play-off con ogni probabilità sarebbe stato scelto l’impianto di Colle val d’Elsa; l’opzione Siena era stata scartata per la contemporaneità con il giro d’Italia, in ballo c’erano anche il Nelson Mandela di Firenze e il Palasport di Perugia.