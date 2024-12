Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe fa fatica a trovare un po’ di continuità. Dopo il ko con Salerno coach Zanco è rimasto in silenzio

Prosegue il campionato altalenante della San Giobbe. La sconfitta di Salerno ha fatto compiere un passo indietro rispetto al bel successo di Piombino, confermando la natura oscillante di una squadra che fa fatica a trovare continuità di risultati. Solo con la combo Ravenna-Caserta è arrivata una coppia di successi consecutivi, poi per ogni volta che si è alzato le mani davanti al traguardo sono arrivate subito dopo delle sconfitte. L’amarezza in casa Bulls al termine della sfida con Salerno era evidente, tanto che coach Zanco (nella foto) ha preferito non rilasciare dichiarazioni, tenendo per sé tutte le considerazioni necessarie.

Un rendimento da 6 vinte e 11 perse però non è in linea con le attese di inizio campionato, quando era lecito attendersi sicuramente qualcosa di più. Al momento Chiusi è al quattordicesimo posto affiancata alla stessa Salerno da cui ha perso due giorni fa e a Ravenna, con quattro lunghezze di ritardo dalla tredicesima posizione occupata, tra le varie, anche da quella Fabriano che domenica prossima arriverà all’Estra Forum. Sarà una sfida importante, perché una vittoria permetterebbe di accorciare la distanza con la zona più tranquilla della graduatoria, quella in cui evitare le forche caudine dei playout.

Ricapitolando la formula del torneo: le squadre classificate dal primo al sesto posto di ogni girone verranno ammesse ai Playoff, le squadre classificate dal settimo al dodicesimo posto di ogni girone verranno ammesse ai Play-In, le squadre classificate dal tredicesimo al quindicesimo posto di ogni girone disputeranno la Serie B Nazionale 2025/26, le squadre classificate dal sedicesimo al diciannovesimo posto di ogni girone verranno ammesse ai Playout, le squadre classificate al ventesimo e ultimo posto di ogni girone retrocederanno direttamente in Serie B Interregionale per la stagione 2025/26.