Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe schianta Latina e oggi in finale affronta la Virtus Roma

Brilla l’Umana San Giobbe nel torneo interno organizzato all’Estra Forum di Chiusi. Nella semifinale giocata contro la Benacquista Latina, i ragazzi di coach Zanco hanno fatto la voce grossa portando a casa l’incontro: 71-63 il punteggio che ha deciso la contesa in favore dei Bulls. E questa sera, nella finalissima delle 19.30, i biancorossi se la vedranno con la Virtus Roma che, nella sua semifinale, ha avuto la meglio su Fabriano per 91-75. Necessariamente, saranno i marchigiani e la stessa Latina a giocare per il terzo posto nella finalina delle ore 18.

Passando alla cronaca del match, quella della San Giobbe è stata una partita tirata con ritmi alti, considerando il periodo della stagione. Le squadre non sono riuscite a prendere distanza l’una dall’altra e a vincere per i primi 20 minuti sono state le difese. Chiusi è stata sempre avanti ma mai oltre il possesso pieno. Le tante palle perse non hanno mai consentito ai ragazzi allenati da Nicolas Zanco di trovare continuità in attacco. Bene per l’Umana che difesa arcigna ha chiuso con continuità tutti gli spazi a Latina. A fine primo tempo Bulls avanti sul 31-30.

Al rientro il copione sembrava lo stesso fino allo strappo dei biancorossi in coda al terzo periodo. Gravaghi e Bertocco iniziavano a segnare dall’arco, mettendo Latina alle corde. Era il momento migliore per la San Giobbe che riusciva a raggiungere anche i ventuno punti di divario. Nel quarto ed ultimo periodo, i Bulls riuscivano a reggere al tentativo di rientro dei pontini che, pur profondendo il massimo sforso, non riuscivano mai a scendere sotto la doppia cifra di svantaggio. Rasio era dominante a rimbalzo nei minuti finali del match, quando Chapelli chiudeva il discorso con la tripla che fissava il punteggio sul 73-61 definitivo.

E nella finale con la Virtus Roma si alzerà ancora l’asticella.