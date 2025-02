Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi attende la visita della Virtus Roma. Coach Zanco: "Puntiamo su ritmo e fiducia ritrovata»

Turno numero ventisei per il campionato di serie B. La San Giobbe Chiusi (nella foto Rasio) attende la visita della Virtus Roma (palla a due alle 18, arbitrano Calella e Forni) per testare il proprio straordinario momento di forma, otto vittorie consecutive, al cospetto di una delle big del girone: "Affrontiamo una squadra che ambisce a tornare nella pallacanestro che conta – dice coach Zanco –. Il mercato che ha fatto la Virtus in questi mesi, con l’innesto di Rodriguez e Radunic, adesso col cambio di allenatore, dimostrano quanto la società e la piazza chiedano a gran voce di fare un campionato di vertice, lottare per la promozione ed essere una squadra competitiva. Sappiamo le loro qualità". Chiusi è in questo momento la formazione più in forma del campionato: "Noi vogliamo dare continuità a questo buon periodo e vogliamo dimostrare, prima di tutto a noi stessi, di essere una squadra che è cresciuta – ha aggiunto Zanco –, di essere una squadra che ha imparato nei mesi a giocare insieme, ha imparato a conoscere i propri pregi e i propri difetti e a cercare di mascherare i nostri difetti con l’aggressività, con l’agonismo e quindi giocarci le nostre possibilità a carte scoperte e cercando di utilizzare, secondo me, il ritmo e la fiducia che abbiamo trovato nelle ultime gare per provare a portare a casa questi due punti che sarebbero veramente il coronamento di un periodo bellissimo che stiamo attraversando, ma soprattutto il coronamento di un lavoro ormai che sta durando da cinque mesi e che sta facendo crescere questi ragazzi in maniera importante". Le chiavi del match: "Da parte nostra la partita sarà soprattutto a livello fisico; dovremo reggere l’urto, hanno lunghi oltre i due metri e dieci, quindi hanno veramente tanti centimetri su ogni ruolo. Dall’altro lato dobbiamo essere bravi a farli muovere perché chiaramente poi questi lunghi oltre a essere presenti a rimbalzo sono presenti anche in area a ostacolare i tiri, a chiudere le penetrazioni. Quindi dobbiamo essere bravi a muovere la palla e a farli muovere per cercare il miglior tiro possibile. E poi se c’è la possibilità di correre e di creare qualche canestro, qualche appoggio facile in contropiede, è giusto e abbiamo il dovere e il diritto di provarci dal primo minuto".