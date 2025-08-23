Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi affronta il primo test stagionale. Al Palasport Estra di Arezzo sfida a Livorno. Il via alle 18

È il primo test del precampionato. Questa sera alle 18, al Palasport Estra di Arezzo, l’Umana San Giobbe Chiusi se la vede con la Pielle Livorno nella prima amichevole della sua pre-season. C’è attesa per vedere la squadra di coach Nicolas Zanco all’opera dopo i primi giorni di preparazione atletica: tutti saranno regolarmente sul parquet, seppur qualcuno coi fisiologici acciacchi di inizio stagione dovuti ai carichi di lavoro.

Amichevole importante perché la San Giobbe se la vede contro un’avversaria diretta del campionato, un team sempre quotato che, la scorsa stagione, finì la sua corsa nelle semifinali playoff contro quella Ruvo di Puglia che avrebbe poi conquistato la promozione in A2: in quella squadra militavano Moreno e Lorenzetti, oggi a Chiusi. 2-0 in favore dei labronici anche il record degli scontri diretti dell’annata scorsa.

Oggi però si affrontano due squadre diverse: la Pielle si è rinforzata con Gabrovsek, Alibegovic, Ebeling e Kouassi, confermando giocatori chiave come Bonacini, Venucci e Campori. Confermato anche coach Turchetto. Anche l’Umana Chiusi ha cambiato diversi elementi nel roster. Tra i nuovi, oltre ai già citati Yankiel Moreno e Antonio Lorenzetti, ci sono Lorenzo Molinaro (da Fabriano), Giulio Candotto (da Salerno) e il giovane Federico Natale (da Venezia). Sono stati poi confermati giocatori come Francesco Gravaghi e Lorenzo Raffaelli, considerati punti fermi per il roster.

A proposito di Gravaghi, il giocatore pare essere in odore di convocazione con la Nazionale per il mondiale under 23 3x3 che si svolgerà in Cina. Gravaghi è stato inserito in lista riserve e, se dovesse essere convocato, la partita inaugurale del campionato del 20 settembre contro la Luiss Roma verrà rimandata: anche i capitolini hanno in ballo la stessa questione con Salvioni.