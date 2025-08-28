Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi lotta con lucidità. Amichevole piena di buone indicazioni contro l’ambiziosa la Gema Montecatini

Tante le indicazioni che arrivano dal primo scrimmage giocato sul parquet di casa per l’Umana Chiusi. Il secondo test amichevole per la San Giobbe l’ha messa di fronte all’ambiziosissima La T Gema Montecatini all’esordio stagionale all’Estra Forum di Chiusi. Dopo la buona prova fornita sabato 23 agosto contro la Pielle, i Bulls replicano dimostrando buone alchimie. Recuperato Moreno, che ha messo nelle gambe minuti importanti, ma ancora privi di Raffaelli e Molinaro (ai box per noie muscolari), i lacustri partono a marce basse, soffrendo la maggiore prestanza dei termali. I soli cinque punti segnati nella prima metà del tempino inaugurale, si moltiplicano nei tre giri di lancette finali. I biancorossi tamponano e dopo la pausa aumentano notevolmente i giri. Si sblocca il tiro dall’arco e le percentuali diventano importanti. La T Gema soffre il momento della San Giobbe ma pur rischiando di andare sotto la doppia cifra di svantaggio con pazienza ricuce, chiudendo il primo tempo in perfetta parità. Come nel primo quarto è la T Gema a partire meglio in avvio di terzo tempino. I Bulls non hanno la stessa fluidità offensiva, mentre i termali sfruttano le ripartenze per colpire. Il margine si dilata in favore della T Gema e Zanco allunga le rotazioni ricorrendo ai giovani aggregati. Ritmi bassi nel tempino finale con gli attacchi risentono della stanchezza del periodo. A spuntarla pur con i quarti azzerati è la formazione di coach Andreazza. Prossimo impegno è il torneo quadrangolare che si disputerà ancora all’Estra Forum sabato e domanica: avversarie di turno Fabriano, Virtus Roma e Latina. Una nuova occasione per misurarsi contro avversarie che la squadra di coach Nicolas Zanco si troverà di fronte anche in stagione e, quindi, per vedere progressi ed elementi su cui lavorare in vista dell’avvio della stagione regolare (tra un mese circa).